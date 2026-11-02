Терезам цього тижня варто приділити особливу увагу стосункам — і з партнером, і з колегами, і навіть у спортзалі.

Тиждень з 2 по 8 листопада для Терезів пройде під знаком стосунків і партнерства. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і головний акцент астрологи роблять саме на вмінні підлаштовуватися під обставини та людей поруч.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок і вівторок, у робочих справах Терезам доведеться проявляти гнучкість — можливо, доведеться змінювати плани або підлаштовуватися під нові умови співпраці. Це непогана нагода показати колегам і керівництву свою здатність швидко адаптуватися. Середина тижня принесе більше ясності у ділових стосунках: перемовини, зустрічі один на один чи уточнення умов співпраці пройдуть продуктивніше, якщо підходити до них відкрито, без зайвого тиску. Фінансові питання цього тижня краще вирішувати спокійно й без поспіху, адже рішення, ухвалені під тиском, можуть виявитися не найвдалішими.

Стосунки

Особисті стосунки стануть головною темою тижня. З близькою людиною у Терезів на диво сильна хімія — ви ніби працюєте в унісон, і оточення це помічає. Понеділок і вівторок пройдуть під знаком дуальності: важливо знаходити баланс між власними бажаннями і потребами партнера. Середа і четвер також насичені стосунками — причому не лише романтичними, а й взаєминами вдома, на роботі та навіть під час спільних тренувань. У п'ятницю можливі легкі тривоги щодо одного з партнерств, яке наче дало тріщину — але це природна частина будь-яких стосунків, де хороше йде поруч із складнощами.

Здоров'я та енергія

Енергія Терезів цього тижня тісно пов'язана з емоційним станом: чим гармонійніші стосунки з оточенням, тим легше почуватиметься й тіло. Варто приділити увагу режиму сну та відпочинку, особливо у дні з підвищеним емоційним навантаженням — наприклад, у п'ятницю. Спільні тренування чи прогулянки з партнером або другом допоможуть одночасно відновити сили та зміцнити зв'язок із близькою людиною.

Найкращі дні тижня

Найсприятливішою стане субота — вона пройде гармонійно, немов злагоджений дует, де все нарешті стає на свої місця. Неділя також порадує Терезів: день обіцяє бути легким і жвавим, вдалим для спілкування та нових вражень. А ось п'ятницю варто пройти уважно — саме тоді можуть зринути тривоги щодо одного з партнерств, і краще поставитися до цього спокійно, як до тимчасового випробування.