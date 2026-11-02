Нацбанк повысил учетную ставку до 16,5%, чтобы обуздать инфляцию в 10%. Рассказываем, как решение отразится на ценах в магазинах и курсе доллара и почему гривневые депозиты становятся выгоднее.

Курс доллара в Украине снова оказался в центре внимания после решения Нацбанка повысить учетную ставку до 16,5%. Регулятор надеется так обуздать рост цен, но экономисты предупреждают: за борьбу с инфляцией придется заплатить из кошелька каждого украинца.

Цены растут быстрее, чем ожидал Нацбанк. В сентябре товары и услуги стоили в среднем на 10% дороже, чем годом ранее, а в октябре рост продолжился. Именно поэтому НБУ поднял учетную ставку сразу до 16,5% - в регуляторе рассчитывают, что это поддержит выгодность гривневых сбережений и снизит спрос на валюту, а значит, ослабит давление на курс доллара и цены.

Одновременно НБУ пересмотрел прогноз инфляции на конец 2026 года в сторону повышения - до 12,5%. Рост цен подпитывают российские обстрелы, подорожание топлива и увеличение бюджетных расходов. Только последствия атак добавили к годовой инфляции почти 0,7 процентного пункта. В ближайшее время под угрозой дальнейшего подорожания остаются хлеб, яйца, молочная продукция и мясо, а также бензин и бытовая химия.

Как повышение ставки влияет на цены и курс доллара

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил механизм: учетная ставка - это процент, под который коммерческий банк может занять деньги у Нацбанка. Когда ставка растет, кредиты для бизнеса автоматически дорожают, предприятия реже берут займы, а значит, снижается спрос на товары и услуги. Это и должно сдержать рост цен.

По курсу доллара НБУ рассчитывает ограничить давление на валютном рынке. В регуляторе объясняют, что давление усилилось из-за сокращения экспорта и российских обстрелов бизнес-объектов. Однако Пендзин считает, что целесообразнее было бы активнее работать именно с обменным курсом, а не со ставкой: Украина сильно зависит от импорта, поэтому чем выше курс доллара, тем дороже импорт, а значит и цены.

Экономист Виталий Шапран раскритиковал решение Нацбанка, подчеркнув, что повышение ставки охлаждает потребление и экономику, которую и без того тормозит война. Нацбанк также снизил прогноз роста ВВП в 2026 году: вместо ожидаемого плюс 1,8% теперь минус 0,4%. В третьем квартале реальный ВВП сократился на 0,5% из-за простоя морских портов и обстрелов производств, больше всего пострадали металлургические и рудодобывающие предприятия.

Что это значит для обычного человека

Несмотря на критику, в Нацбанке отмечают позитив: за последний месяц крупные банки начали пересматривать ставки по гривневым депозитам вверх. То есть держать гривну на депозите или в государственных ценных бумагах становится выгоднее, чем панически покупать доллар. Объемы вложений украинцев в депозиты и ОВГЗ в национальной валюте уже выросли.

Зато дорогие кредиты могут ударить по рабочим местам: бизнесу труднее занимать на восстановление и расширение, что грозит сокращением производства. Поэтому в краткосрочной перспективе продукты продолжат дорожать, а рост доходов замедлится.

Напомним, в сентябре НБУ ввел в обращение новую купюру номиналом 2000 гривен с портретом Василия Стуса. В регуляторе тогда заверили, что появление самой крупной купюры не приведет к росту цен и является лишь техническим решением.

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