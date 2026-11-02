Украинские многоквартирные дома могут получить от государства до 7 млн грн на солнечные панели, генераторы и тепловые насосы. Через программу «ГрінДІМ» Фонд энергоэффективности компенсирует часть расходов ОСМД и жилищным кооперативам.

Деньги на энергонезависимость до 300 тысяч гривен через приложение «Дія» уже оформляют владельцы частных домов, но для жителей многоэтажек действует отдельная государственная программа. Через «ГрінДІМ» ОСМД и жилищные кооперативы могут возместить часть расходов на генераторы, солнечные электростанции и тепловые насосы - максимальная сумма гранта достигает 7 млн гривен.

Программу реализует Фонд энергоэффективности. Ее цель - помочь многоквартирным домам стать менее зависимыми от централизованного электроснабжения и обеспечить работу важных инженерных систем во время отключений света, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на фонд.

Сколько денег можно получить по программе «ГрінДІМ»

Размер компенсации зависит от оборудования, которое планирует установить дом:

генератор - 50% стоимости, но не более 1 млн грн;

солнечная электростанция или установка для хранения энергии - 70% стоимости, но не более 4 млн грн;

тепловой насос - 70% стоимости, но не более 2 млн грн.

Если общая площадь дома меньше 8000 кв. м, максимальный грант на солнечную электростанцию или установку хранения энергии составляет 2 млн грн. При этом ОСМД может объединить несколько мероприятий: если в доме одновременно устанавливаются солнечная электростанция или система накопления энергии, генератор и тепловой насос, общая сумма гранта может достигать 7 млн грн.

Компенсация выплачивается после реализации проекта и проверки документов Фондом. То есть сначала ОСМД должно организовать закупку и установку оборудования, а затем получить возмещение на свой счет.

Кто может получить деньги на оборудование дома

Участие в программе доступно объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), которые созданы и работают в соответствии с законодательством Украины. Программа распространяется на всю территорию страны, за исключением временно оккупированных территорий, территорий активных боевых действий и других населенных пунктов, определенных правилами Фонда.

Отдельный владелец квартиры не может самостоятельно обратиться за грантом. Сначала жильцы должны согласовать совместный проект и определить, какое именно оборудование нужно дому. Например, если во время отключений не работают лифты, насосы или системы освещения, ОСМД может рассмотреть установку генератора или солнечной электростанции с накопителем.

Как подать заявку на государственную компенсацию

Чтобы получить финансирование, ОСМД или ЖСК должны пройти несколько этапов. Сначала необходимо определить нужное оборудование, выбрать поставщика и получить предварительную смету. После этого совладельцы проводят общее собрание и принимают решение об участии в программе. Если это позволяет устав, соответствующее решение может принять правление ОСМД.

Далее нужно подготовить пакет документов:

выписка из протокола общего собрания или заседания правления;

документ со сведениями об общей площади дома;

справка о надежности крыши, если планируется установка солнечной электростанции;

фотографии дома и мест будущей установки оборудования;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика лица, подающего заявку;

документ, подтверждающий его полномочия.

Заявку вместе с документами отправляют в электронном виде на адрес doc@eefund.org.ua. Фонд рассматривает ее в течение пяти дней. После одобрения ОСМД может приобрести оборудование, организовать его установку и ввод в эксплуатацию. Когда работы завершены, подают вторую заявку - о завершении проекта. К ней прилагают расходную накладную, документы из банка-партнера, паспорта на оборудование и фотографии результата. После проверки фонд перечисляет компенсацию на счет ОСМД или ЖСК.

Придется ли жителям доплачивать за оборудование

Программа не предусматривает полного покрытия всех расходов на энергооборудование - часть стоимости ОСМД должно профинансировать самостоятельно. Например, если солнечная электростанция стоит 1 млн грн, государство может компенсировать 700 тыс. грн, а остальные 300 тыс. грн нужно обеспечить за счет собственного взноса объединения или других источников финансирования. Для генератора стоимостью 500 тыс. грн компенсация составит до 250 тыс. грн, а остальную сумму придется покрыть самостоятельно.

В то же время ОСМД могут воспользоваться льготными кредитами для финансирования собственного взноса. Поэтому жителям стоит заранее просчитать общую стоимость оборудования, возможную компенсацию и сумму, которую нужно будет собрать.

Как оформить выплату: короткий перечень шагов

Определить оборудование и получить предварительную смету.

Принять решение на общем собрании ОСМД.

Собрать документы и отправить заявку на doc@eefund.org.ua.

После одобрения приобрести и установить оборудование.

Подать заявку о завершении проекта и получить компенсацию на счет.

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