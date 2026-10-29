Працівники критично важливих підприємств можуть втратити бронювання від мобілізації, якщо роботодавець перестане забезпечувати офіційну зарплату не нижче 25 941 грн на місяць.

Військовий облік і дані в реєстрі «Оберіг» — не єдина умова збереження відстрочки. Бронювання від мобілізації для працівників критично важливих підприємств напряму залежить від офіційної зарплати. Для таких працівників діє зарплатний поріг у три мінімальні заробітні плати — близько 25 941 грн на місяць. Якщо роботодавець перестає дотримуватися встановленого мінімуму, працівник може втратити відстрочку, попереджає СтопКор із посиланням на ТСН.

Порядок бронювання військовозобов’язаних визначає постанова Кабінету Міністрів № 76 від 27 січня 2023 року. Вона регулює надання відстрочки працівникам підприємств, які мають статус критично важливих для економіки та життєдіяльності населення.

Яка зарплата потрібна для бронювання

Для більшості працівників критично важливих підприємств щомісячна нарахована зарплата протягом усього строку бронювання має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат. У наведених розрахунках це 25 941 грн до вирахування податків.

Важливий нюанс: ідеться саме про офіційно нараховану суму, тобто до оподаткування, а не про те, що працівник отримує на руки після сплати податків і зборів. Для підприємств, які фактично працюють на територіях бойових дій, діють окремі умови, тому точний поріг варто перевіряти з урахуванням місця діяльності роботодавця.

Кому не обов’язково дотримуватися зарплатного порогу

Законодавство передбачає винятки для низки організацій. Вимога щодо індивідуальної зарплати заброньованого працівника не поширюється на:

державні та комунальні підприємства, установи й організації;

господарські товариства з переважною державною або комунальною власністю;

резидентів «Дія City»;

релігійні організації;

підприємства енергетики та критичної інфраструктури;

газорозподільні підприємства та організації, що виконують аварійно-відновлювальні роботи.

Проте виняток із вимоги до індивідуальної зарплати не означає автоматичного звільнення від усіх інших критеріїв бронювання — інші умови постанови № 76 для таких роботодавців зберігаються.

Скільки працівників може забронювати підприємство

Загальне правило дозволяє критично важливому підприємству забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників. У визначених законом випадках цей ліміт можна збільшити за відповідним рішенням. Для підприємств, розташованих і таких, що фактично працюють на територіях можливих або активних бойових дій, кількість заброньованих може сягати 100% військовозобов’язаних.

Сам статус критично важливого підприємства не гарантує відстрочки кожному працівнику: роботодавець має подати відомості, а бронювання оформлюється в установленому порядку.

Як не втратити бронювання через зарплату

Дотримання зарплатного критерію важливе не лише під час оформлення відстрочки, а й протягом усього періоду бронювання. Якщо підприємство перестає забезпечувати встановлений рівень оплати праці або не відповідає іншим обов’язковим вимогам, це може вплинути на збереження статусу та на бронювання працівників.

Роботодавцям варто регулярно перевіряти нарахування зарплати, чинність статусу критично важливого підприємства та відповідність умов бронювання актуальним вимогам законодавства. Працівникам — стежити, щоб офіційно нарахована їм зарплата не опускалася нижче за поріг у 25 941 грн протягом усього строку дії відстрочки.

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