За десять лет прожиточный минимум в Украине вырос более чем вдвое - с 1330 до 3209 гривен, но эта сумма по-прежнему отстает от реальных расходов.

Выплаты пенсий и соцпомощи в Украине напрямую привязаны к прожиточному минимуму, и именно он определяет минимальные размеры десятков платежей - от алиментов до штрафов. В 2026 году общий показатель прожиточного минимума установлен на уровне 3209 гривен в месяц, однако эта сумма значительно отстает от реальной стоимости жизни.

Прожиточный минимум - это оценка стоимости минимального набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для нормального функционирования организма и сохранения здоровья. Его пересматривают ежегодно вместе с утверждением государственного бюджета, но рост, как правило, не успевает за инфляцией.

Как рос прожиточный минимум с 2016 года

Динамика официального показателя за десять лет выглядит так: на 1 января 2016 года общий прожиточный минимум составлял 1330 гривен. Уже в следующем году его подняли до 1544 гривен, в 2018-м - до 1700 гривен, а в 2019-м - до 1853 гривен.

В 2020 году сумма достигла 2027 гривен, в 2021-м - 2189 гривен, а в 2022-м - 2393 гривен. После начала полномасштабной войны темпы замедлились, однако показатель продолжал расти: в 2023 году он составлял 2589 гривен, а с 1 января 2024 года его повысили сразу до 2920 гривен.

Весь 2025 год прожиточный минимум удерживали на уровне 2920 гривен без индексации, и только в 2026 году его подняли до 3209 гривен. То есть за десятилетие официальный показатель вырос примерно в 2,4 раза - с 1330 до 3209 гривен. Именно эти цифры и ежегодная индексация в зависимости от инфляции определяли, насколько росли минимальные выплаты.

Отдельные показатели для разных групп населения

Помимо общего показателя, закон ежегодно устанавливает отдельные суммы для трех демографических групп. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум традиционно самый высокий, для детей от 6 до 18 лет - несколько ниже, а для лиц, утративших трудоспособность, и детей до 6 лет - самый низкий.

Именно эти дифференцированные цифры применяются для расчета минимальной пенсии, помощи по уходу за ребенком, прожиточного минимума для алиментов и ряда других социальных выплат. Например, минимальная пенсия по возрасту привязана именно к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

На что влияет размер прожиточного минимума

Показатель используют в сотнях норм законодательства. От него зависят: минимальная пенсия, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, помощь на детей, алименты (минимальный гарантированный и рекомендованный размер), судебный сбор, штрафы и административные взыскания, а также порог для получения бесплатной правовой помощи.

В то же время эксперты неоднократно отмечали: официальный прожиточный минимум давно не соответствует реальным расходам украинцев. Фактическая стоимость минимальной корзины продуктов и услуг, по оценкам Минсоцполитики, существенно превышает заложенные в бюджет цифры, поэтому ряд социальных выплат оказывается ниже так называемой фактической черты бедности, а разрыв между официальным показателем и реальными потребностями за последние десять лет лишь увеличивался - это особенно ощущают пенсионеры и малообеспеченные семьи.

Ранее Politeka сообщала, индексация пенсий в три этапа: в ПФУ рассказали, когда и на сколько вырастут выплаты.

Также Politeka сообщала, выплаты мобилизованным во время БОВП: сколько начислят в ноябре.