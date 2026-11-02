Субсидия на дрова покроет до 9 205 грн, а ветеранам с инвалидностью вследствие войны твердое топливо отдадут полностью бесплатно.

Субсидия на отопление дровами в Пенсионном фонде компенсирует часть расходов на твердое топливо - а отдельные категории украинцев могут получить дрова вообще бесплатно. Зима традиционно бьет по кошельку: если за централизованное тепло платят постепенно каждый месяц, то при печном отоплении приходится заготавливать поленья заранее, пока спрос ниже, а цены умереннее. Однако многие не знают, что государство готово взять расходы на себя частично или даже полностью - главное вовремя оформить помощь.

Как рассказывают в Пенсионном фонде, украинские семьи могут оформить субсидию не только на коммунальные услуги, но и на дрова. В таком случае стоимость древесины компенсируется лишь частично, но даже это позволяет сэкономить ощутимую сумму.

Сколько возместят за дрова

Размер помощи рассчитывают, исходя из норматива 2 тонны на одно домохозяйство. С учетом предельной цены 4 602 грн за тонну, максимальная выплата составляет 9 205 грн.

Для оформления субсидии на твердое топливо необходимо подать заявление и декларацию о доходах семьи, паспорт и идентификационный код, банковские реквизиты в формате IBAN, а также документ, подтверждающий наличие печного отопления.

Зимняя помощь 19 400 грн

До 30 октября украинцы могли оформить отдельную денежную помощь на зимний период в размере 19 400 грн. Деньги предназначены для прохождения отопительного сезона, в частности для заготовки дров. Программу поддержки предусмотрело правительство для жителей прифронтовых территорий, однако перечень конкретных общин, на которые распространяется помощь, определяется на уровне областей.

Если покупать дрова в государственных лесничествах по минимальной цене, то 19 400 грн могут полностью покрыть стоимость древесины на весь сезон - при условии, что дом небольшой и хорошо утеплен. То есть украинцы, которые успели оформить помощь, фактически обеспечили себя бесплатными дровами или существенно сократили расходы на зиму.

Кто получит дрова бесплатно или со скидкой

По информации ПФУ, государственные льготы на приобретение дров действуют для защитников и защитниц Украины. Если гражданин имеет инвалидность вследствие войны, твердое топливо предоставляется полностью бесплатно - действует 100% скидка.

Также льготы предусмотрены для других категорий: участники боевых действий получают скидку 75%, участники войны - 50%, а члены семей погибших - тоже 50%.

Как оформить помощь на дрова

Заявление вместе с декларацией о доходах можно подать лично в сервисный центр Пенсионного фонда или через ЦНАП. Срок рассмотрения - до 10 дней после получения полного пакета документов. Решение о назначении выплаты приходит по почте или в электронном кабинете на портале ПФУ.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что субсидию на отопление за октябрь украинцы получат лишь в половинном размере.

Также мы рассказывали, кому из украинцев субсидия на отопление может прийти не в полном объеме - детали начислений читайте в нашем материале.