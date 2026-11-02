На продовольственном рынке Украины одновременно действуют два противоположных фактора: девальвация гривны и подорожание топлива толкают цены вверх, тогда как избыток аграрного сырья из-за ограниченного экспорта сдерживает закупочные цены для производителей.

Подорожание продуктов в Украине не останавливается, несмотря на дешевое аграрное сырье, и причина кроется не в полях, а в логистике, топливе и курсе гривны. Об этом рассказал руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка, пишет УНИАН.

По его словам, на продовольственном рынке одновременно действуют два противоположных фактора. С одной стороны, из-за проблем с экспортом в Украине сформировалось нетипично большое предложение аграрного сырья. В октябре агроэкспорт из-за блокировки портов оставался примерно на уровне 50% от потенциально необходимых объемов, а логистическая система работала на пределе возможностей.

Из-за этого сырье накапливается внутри страны, что давит на закупочные цены вниз и удешевляет входные расходы для производителей. Однако этот эффект полностью перекрывается другими статьями расходов, которые растут значительно быстрее.

Гривна слабеет, топливо дорожает

Главным фактором давления на цены остается девальвация гривны. Если 23 октября 2025 года официальный курс доллара составлял 41,76 грн, то 23 октября 2026 года - уже около 45,05 грн. Это девальвация примерно на 8%. По состоянию на 30 октября курс достиг 45,53 грн за доллар.

Второй фактор - подорожание дизельного топлива. С 1 по 23 октября его средняя цена в Украине выросла с 98,44 до 103,45 грн за литр, то есть примерно на 5%. Это постепенно увеличивает стоимость перевозок, переработки, охлаждения и доставки продуктов.

Почему дешевое зерно не спасает кошелек

Складывается парадоксальная ситуация: аграрное сырье дешевеет из-за избытка, но конечная цена продуктов на полках все равно растет. Дело в том, что сырье составляет лишь часть себестоимости. Гораздо большую долю занимают энергоносители, транспортировка, хранение и упаковка, стоимость которых напрямую зависит от курса валюты и цен на топливо.

Поэтому даже при дешевом сырье производитель не может удержать конечную цену, ведь все остальные расходы в гривне растут вслед за девальвацией. Эксперт подчеркивает: эти два фактора - удешевление сырья и подорожание расходов - уравновешиваются, и чистый рост для потребителя сохраняется.

Что это значит для покупателя

Для обычного потребителя это означает, что цены на продукты и дальше будут зависеть от стабильности гривны и стоимости топлива больше, чем от урожая. Пока гривна слабеет, а логистика дорожает, удешевление аграрного сырья не превратится в заметное снижение цен на полках.

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