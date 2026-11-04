С началом отопительного сезона часть украинцев получила счета за тепло, которого фактически не было. Рассказываем, когда такие начисления можно оспорить и добиться перерасчета согласно Закону «О жилищно-коммунальных услугах».

Отопление и газ в ноябре снова в центре внимания: часть украинцев уже получила счета за тепло, которого фактически не было. Как сообщает «Первый бизнесовый», в таких случаях потребитель имеет право не платить молча, а требовать проверки начислений и перерасчета стоимости услуги.

Сначала стоит выяснить, официально ли начался отопительный сезон в вашем населенном пункте и с какой именно даты поставщик начал начисление. Решение о старте сезона принимает местная власть в зависимости от погоды: обычно отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд держится ниже +8°C. Например, в Киеве в прошлом году батареи потеплели 30 октября, а в этом году решение о старте сезона для жилых домов принимали отдельно по каждому району.

В платежке проверьте самое главное: период начисления, площадь жилья и примененный тариф. Одна ошибка в площади квартиры даже на 5 кв. м может добавить к счету лишние 250-350 грн за месяц. Если тепло фактически не поступало в квартиру, а сумму за него уже начислили, это достаточное основание для корректировки счета.

Право на перерасчет закреплено в Законе Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и в Правилах предоставления услуг по снабжению тепловой энергией. По ним потребитель может требовать перерасчета стоимости, если услуга была предоставлена некачественно или не предоставлена вовсе, поэтому начисления, не соответствующие реальной ситуации, оставлять без внимания не стоит.

Каждый случай отсутствия отопления фиксируйте и сразу сообщайте о нем управляющему домом или теплоснабжающему предприятию. Согласно Правилам предоставления услуг, исполнитель обязан провести проверку и составить акт-претензию, который и становится основанием для перерасчета.

Что делать, если начислили за тепло без отопления

Выясните дату официального начала сезона в вашем городе и момент, с которого поставщик начисляет плату.

Зафиксируйте отсутствие тепла и вызовите представителя управляющего или теплоснабжающего предприятия, чтобы составили акт-претензию.

Проверьте в платежке период начисления, площадь жилья и тариф.

Подайте заявление исполнителю услуг с требованием проверить начисления и сделать перерасчет.

Чем быстрее обратитесь к поставщику с актом на руках, тем больше шансов исправить ошибочные начисления без лишних споров.

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