Із початком опалювального сезону частина українців отримала рахунки за тепло, якого фактично не було. Розповідаємо, коли такі нарахування можна оскаржити та домогтися перерахунку згідно із Законом «Про житлово-комунальні послуги».

Опалення і газ у листопаді знову в центрі уваги: частина українців уже отримала рахунки за тепло, якого фактично не було. Як повідомляє «Перший бізнесовий», у таких випадках споживач має право не платити мовчки, а вимагати перевірки нарахувань і перерахунку вартості послуги.

Спершу варто з'ясувати, чи офіційно розпочався опалювальний сезон у вашому населеному пункті та з якої саме дати постачальник почав нарахування. Рішення про початок сезону ухвалює місцева влада залежно від погоди: зазвичай опалення вмикають, коли середньодобова температура три дні поспіль тримається нижче +8°C. Наприклад, у Києві торік батареї потеплішали 30 жовтня, а цьогоріч рішення про старт сезону для житлових будинків ухвалювали окремо за кожним районом.

У платіжці перевірте найголовніше: період нарахування, площу житла та застосований тариф. Одна помилка в площі квартири навіть на 5 кв. м може додати до рахунку зайві 250-350 грн за місяць. Якщо тепло фактично не надходило до квартири, а суму за нього вже нарахували, це достатня підстава для коригування рахунку.

Право на перерахунок закріплене в Законі України «Про житлово-комунальні послуги» та в Правилах надання послуг з постачання теплової енергії. За ними споживач може вимагати перерахувати вартість, якщо послуга була надана неякісно або не надана взагалі, тож нарахування, які не відповідають реальній ситуації, лишати без уваги не варто.

Кожен випадок відсутності опалення фіксуйте і одразу повідомляйте про нього управителя будинку або теплопостачальне підприємство. Згідно з Правилами надання послуг, виконавець зобов'язаний провести перевірку та скласти акт-претензію, який і стає підставою для перерахунку.

Що робити, якщо нарахували за тепло без опалення

З'ясуйте дату офіційного початку сезону у вашому місті та момент, з якого постачальник нараховує плату.

Зафіксуйте відсутність тепла та викличте представника управителя чи теплопостачальника, щоб склали акт-претензію.

Перевірте в платіжці період нарахування, площу житла та тариф.

Подайте заяву виконавцю послуг із вимогою перевірити нарахування та зробити перерахунок.

Чим швидше звернетеся до постачальника з актом на руках, тим більше шансів виправити помилкові нарахування без зайвих суперечок.

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