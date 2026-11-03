Малозабезпечені сім'ї в листопаді 2026 року можуть отримати державну соціальну допомогу або базову соціальну допомогу. Розповідаємо, як рахують виплати, які суми передбачені та кому можуть відмовити.

Дитячі виплати та соціальна допомога з 1 листопада зазнали змін для багатьох українських родин, і малозабезпечені сім'ї одними з перших відчувають ці правила на собі. У листопаді 2026 року в Україні діють два механізми підтримки таких домогосподарств - звична державна соціальна допомога та нова базова соціальна допомога (БСД), яку поступово впроваджують як експериментальний проєкт.

Одночасно отримувати обидві виплати не можна, тож родині варто заздалегідь порівняти, який варіант вигідніший. У більшості випадків це принципово різні підходи до розрахунку грошей, і різниця може сягати кількох тисяч гривень щомісяця.

Які виплати передбачені для малозабезпечених сімей

Державну соціальну допомогу призначають за законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» та постановою Кабміну №250. Це класична схема, що працює роками.

Другий механізм - базова соціальна допомога. Її запровадили постановою Кабміну №371, а експериментальний проєкт стартував ще 1 липня 2025 року. Мета - об'єднати кілька соціальних виплат в одну, розраховану з урахуванням складу сім'ї та її доходів.

Родина, яка вже отримує звичайну допомогу і відповідає вимогам програми БСД, може подати заяву про перехід на новий механізм. Перед цим їй повідомляють розраховану суму базової допомоги, щоб сім'я могла оцінити умови переходу. Якщо БСД призначають, виплати, які вона замінює, припиняють.

Скільки платять у листопаді 2026 року

Базова соціальна допомога не має фіксованої суми для всіх. У 2026 році для її обчислення беруть базову величину 4 500 грн. За роз'ясненням Пенсійного фонду, розмір виплати визначають як різницю між сукупною розрахунковою сумою на всіх членів сім'ї та її середньомісячним доходом за три місяці, що передують місяцю звернення.

Під час розрахунку застосовують такі величини:

4 500 грн - 100% базової величини для першого заявника;

4 500 грн - 100% для кожної дитини віком до 18 років;

4 500 грн - 100% для людини з інвалідністю I або II групи;

3 150 грн - 70% базової величини для кожного наступного члена сім'ї.

Наприклад, у родині двоє дорослих і троє дітей. Для першого дорослого враховують 4 500 грн, для другого - 3 150 грн, для кожної дитини - по 4 500 грн. Разом розрахункова сума становить 21 150 грн. Якщо середньомісячний дохід сім'ї дорівнює 15 000 грн, базова допомога складе 6 150 грн щомісяця.

Розмір звичайної державної допомоги

Для стандартної державної соціальної допомоги діє інший принцип - різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для родини та її середньомісячним сукупним доходом. Стаття 9 закону про держбюджет на 2026 рік встановлює такі рівні забезпечення:

для працездатної особи - 60% прожиткового мінімуму, тобто 1 996,80 грн;

для особи, яка втратила працездатність, та людини з інвалідністю - 100%, або 2 595 грн;

для дітей - 145% прожиткового мінімуму відповідного віку.

Для дітей передбачені конкретні суми: до 6 років - 4 084,65 грн, від 6 до 18 років - 5 092,40 грн, а для учнів 18-23 років на стаціонарі чи дуальній формі - 4 825,60 грн.

Кому відмовлять у виплаті

Пенсійний фонд назвав обставини, за яких сім'ї можуть відмовити. Одна з підстав - якщо працездатний член сім'ї віком від 18 років протягом періоду, за який враховують доходи, понад три місяці не працював, не стояв на обліку в центрі зайнятості й за нього не сплачували ЄСВ.

Є й винятки - вони стосуються догляду за малолітніми дітьми, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю та особами від 80 років. Окремі правила діють для сімей із територій бойових дій і громад, де діти не мають належного доступу до освіти.

Відмовити можуть і через майновий стан родини. Йдеться про покупку на суму понад 50 тис. грн за 12 місяців до звернення, депозити понад 100 тис. грн, другу квартиру чи будинок у власності, а також більше одного автомобіля, з року випуску якого минуло менше 15 років. Для цих обмежень теж передбачені винятки.

Як оформити допомогу

Призначення державної соціальної допомоги здійснює Пенсійний фонд України. Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП, орган місцевого самоврядування, поштою або онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду чи «Дію». Базову соціальну допомогу оформлюють через «Дію» або в сервісному центрі ПФУ.

Для звичайної допомоги потрібні заява та декларація про доходи й майновий стан. Рішення ухвалюють не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження всіх документів.

13 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15094 про запровадження базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей та інших вразливих категорій. За нього проголосували 247 депутатів. Нова модель має об'єднати в одну виплату допомогу малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, на дітей із багатодітних сімей, а також людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Раніше Politeka повідомляла, які види грошової допомоги можуть отримати військові при звільненні зі служби.

Також Politeka повідомляла, чому документи в окупації блокують компенсацію за знищене житло для ВПО.