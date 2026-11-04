Закон забороняє нараховувати штрафи й пеню, а також відключати світло, газ і воду окремим категоріям боржників під час воєнного стану. Пояснюємо, кого це стосується і як уникнути санкцій.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні вже відчутно вдарило по платіжках, тож заборгованість перед постачальниками світла, газу й води зростає. Воєнний стан не звільняє від обов'язку платити, однак держава передбачила пільги для окремих категорій споживачів: їм не нараховують пеню та не відключають послуги.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пояснила, як саме стягують борги і кого санкції не стосуються.

Які штрафи передбачені за несплату комуналки

За прострочення платежів нараховують пеню, розмір якої прописаний у договорі з постачальником. Вона не може перевищувати 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Водночас загальний розмір такої санкції обмежений - він не може бути більшим за 100% суми боргу.

Окрім пені, постачальники можуть застосовувати інфляційні нарахування, а якщо справа дійде до суду, боржник додатково оплатить судові витрати. Тож сума, яку доведеться віддати, може вирости суттєво.

Важливий нюанс: якщо людині затримали зарплату або несвоєчасно виплатили субсидію, пеню на цей період не нараховують. Але такі обставини потрібно підтвердити документально.

Кого не мають права штрафувати

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" та постанова Кабміну №206 забороняють нараховувати штрафні санкції за борги побутовим споживачам. Норма діє на час воєнного стану і охоплює дві категорії громадян:

осіб, які проживають на територіях можливих або активних бойових дій;

українців, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій.

Якщо домогосподарство розташоване на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії, держава забороняє відключати газ, воду і світло через накопичену заборгованість. Ця норма може стосуватися навіть боргів, які утворилися до початку повномасштабної війни.

Що робити, якщо борг дійшов до виконавчої служби

Якщо справу про борг уже передали до виконавчої служби, на час воєнного стану теж діють послаблення. Закон "Про виконавче провадження" передбачає зупинення примусових стягнень щодо громадян, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, а також тих, чиє житло знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій.

Поки діють обмеження, з людини не стягуватимуть борг примусово. Якщо на рахунки чи майно вже наклали арешт, його можуть зняти, а боржника - виключити з відповідного реєстру.

Кому все ж можуть відключити послуги

Споживачам, які проживають у відносно безпечних регіонах, законодавство не забороняє відключати послуги за борги. Тож мешканцям тилових областей варто не накопичувати заборгованість, а за фінансових труднощів одразу звертатися за оформленням субсидії чи реструктуризації боргу.

Важливо розуміти: в Україні немає механізму списання боргів за комунальні послуги. Послаблення на час війни не означають, що заборгованість зникне - її доведеться оплатити пізніше, просто без нарахування пені та штрафів для пільгових категорій.

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