Всемирный банк прогнозирует рост мировых цен на продовольствие почти на 18% за два года. Главные риски для украинцев связаны с удобрениями, которые везут из нестабильных регионов мира.

Подорожание продуктов в Украине может ускориться уже зимой - мировые цены на продукты за два следующих года, по оценкам Всемирного банка, вырастут почти на 18%, и этот тренд частично дотянется до украинской корзины.

О рисках для Украины рассказал главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, как сообщает УНИАН.

Почему снижение цен на кофе не означает дешевой корзины

В начале года основной проблемой были кофе и шоколад - именно они сильнее всего подталкивали мировую продовольственную инфляцию. Сейчас ситуация изменилась. Снижение мировых цен на эти продукты не означает, что продукты в целом подешевеют.

Теперь главный риск идет от товаров, поставки которых зависят от нестабильных регионов мира. Прежде всего речь идет о минеральных удобрениях, которые транспортируют из региона Персидского залива.

Как это ударит по украинским ценам

Подорожание удобрений напрямую повлияет на стоимость аграрного импорта, который будет поступать в Украину зимой. Производители будут закладывать в цены увеличение затрат на следующую посевную кампанию - то есть рост себестоимости в итоге переносится на полки магазинов.

Ключевые цифры от Всемирного банка таковы: в 2026 году мировые цены на продовольствие вырастут более чем на 10%. В 2027 году ожидается дополнительное повышение примерно на 7%. Вместе это означает почти 18% роста за два года.

Подорожает ли все в Украине

Несмотря на глобальный тренд, ситуация в Украине имеет свою специфику. Импорт отдельных продуктов пока может сдерживать подорожание внутри страны. Кроме того, повторение резких ценовых скачков на кофе и шоколад, как в начале года, не является неизбежным.

То есть говорить об автоматическом переносе мирового роста на украинские цены на все товары не приходится: многое будет зависеть от курса гривны, логистики и внутреннего предложения.

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