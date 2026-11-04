Світовий банк прогнозує зростання світових цін на продовольство майже на 18% за два роки. Головні ризики для українців пов'язані з добривами, які везуть із нестабільних регіонів світу.

Подорожчання продуктів в Україні може прискоритися вже взимку - світові ціни на харчі за два наступні роки, за оцінками Світового банку, зростуть майже на 18%, і цей тренд частково дотягнеться до українського кошика.

Про ризики для України розповів головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, як повідомляє УНІАН.

Чому зниження цін на каву не означає дешевого кошика

На початку року основною проблемою були кава та шоколад - саме вони найбільше підштовхували світову продовольчу інфляцію. Зараз ситуація змінилася. Зниження світових цін на ці продукти не означає, що продукти загалом подешевшають.

Тепер головний ризик іде від товарів, постачання яких залежить від нестабільних регіонів світу. Насамперед ідеться про мінеральні добрива, які транспортують з регіону Перської затоки.

Як це вдарить по українських цінах

Подорожчання добрив напряму вплине на вартість аграрного імпорту, який надходитиме в Україну взимку. Виробники закладатимуть у ціни збільшення витрат на наступну посівну кампанію - тобто зростання собівартості зрештою переноситься на полиці магазинів.

Ключові цифри від Світового банку такі: у 2026 році світові ціни на продовольство зростуть більш ніж на 10%. У 2027 році очікується додаткове підвищення приблизно на 7%. Разом це означає майже 18% зростання за два роки.

Чи подорожчає все в Україні

Попри глобальний тренд, ситуація в Україні має свою специфіку. Імпорт окремих продуктів поки що може стримувати подорожчання всередині країни. Крім того, повторення різких цінових стрибків на каву та шоколад, як на початку року, не є неминучим.

Тобто говорити про автоматичне перенесення світового зростання на українські ціни на всі товари не доводиться: багато залежатиме від курсу гривні, логістики та внутрішньої пропозиції.

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