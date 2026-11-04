За собранный в лесу сухой хворост, который суды трактуют как древесину, можно получить административный штраф, а за существенный вред лесу - уголовное наказание. Сколько придется заплатить и как покупать дрова без риска.

Дрова бесплатно или со скидкой 75% для украинцев на зиму - это отдельная тема, но тем, кто сам собирается заготавливать топливо в лесах, стоит знать правила. За дрова без документов в Украине можно получить штраф, и порой довольно большой.

Сезон заготовки дров в разгаре, но расслабляться не стоит. Громкий «закон о дровах» президент так и не подписал, однако старые нормы Лесного и Уголовного кодексов никто не отменял. Юрист Виктория Драпайло объяснила, почему можно получить штраф даже за собранный в лесу хворост.

Почему нельзя просто насобирать сухого хвороста

Казалось бы, что плохого в том, чтобы подобрать в лесу сухие ветки. Однако Верховный Суд придерживается другой логики: любые сухие ветки расцениваются как древесина. А значит, их сбор - это полноценная заготовка, для которой нужно специальное разрешение (лесорубный билет).

Поскольку у обычных людей такого билета нет, поход в лес квалифицируется как самовольная рубка и влечет за собой административный штраф.

Сколько придется заплатить за срубленное дерево

Если же речь идет о незаконной рубке, нанесшей существенный вред лесу, наступает уже уголовная ответственность. Наказание серьезное:

штраф от 17 000 до 25 500 гривен;

ограничение или даже лишение свободы на срок до 3 лет.

К тому же нарушителю придется компенсировать государству ущерб за каждое уничтоженное дерево. Сумма зависит от породы, толщины ствола и места рубки: если это заповедник, тариф растет. За одно такое дерево могут начислить до 22 500 гривен компенсации.

Где покупать дрова, чтобы спать спокойно

Юрист советует брать древесину только официально - в местных лесхозах или через государственный сервис «ДроваЄ». Главное правило: всегда требовать чек или накладную.

Покупать дрова просто «с рук» рискованно. Если продавец окажется браконьером, именно наличие чека докажет вашу непричастность. Хотя сейчас закон жестко не обязывает возить с собой документы на дрова, эта бумага гарантированно сохранит нервы при встрече с патрулем.

Придет ли полиция считать поленья во дворе

После новостей о новых законах по сети поползли слухи, что экоинспекторы теперь будут ходить по домам и проверять дровяники. Это преувеличение. Конституция гарантирует неприкосновенность частного жилья: без официального постановления следственного судьи ни один полицейский или инспектор не имеет права просто так зайти во двор и устроить обыск в сарае.

Какие документы нужны на дрова

Чтобы избежать проблем, сохраняйте чек или накладную на приобретенную древесину. Это самое простое подтверждение того, что дрова куплены легально, а не срублены самовольно. При встрече с правоохранителями такой документ доказывает, что вы не нарушали закон.

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