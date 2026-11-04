Дополнительное употребление витамина C во время беременности может положительно повлиять на раннее эмоциональное развитие ребенка. К такому выводу пришли исследователи Орегонского университета здоровья и науки (OHSU).

Правильное питание будущей мамы может влиять на эмоциональное состояние ребенка в первые месяцы жизни. Исследователи Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) выявили связь между уровнем стресса беременных, потреблением витамина C и эмоциональным поведением младенцев. Результаты опубликовали в журнале Developmental Psychology.

Женщины, сообщавшие о более высоком уровне стресса во время беременности, обычно потребляли меньше витамина C. Их дети чаще демонстрировали негативные эмоциональные реакции в возрасте примерно шести месяцев. В то же время прием витамина C в виде добавок мог ослаблять эту связь.

Как питание матери связано с эмоциональным развитием

Во время беременности потребность организма в витамине C возрастает. По словам исследователей, в США около 25% беременных женщин потребляют его меньше, чем нужно. Основными источниками витамина являются фрукты и овощи, но они могут быть дорогими или труднодоступными для людей с низкими доходами и жителей отдаленных районов.

Стресс также влияет на пищевые привычки и полноценность рациона. Из-за нехватки важных питательных веществ могут возникать условия, отражающиеся на социально-эмоциональном развитии ребенка - в частности, на формировании привязанности, понимании собственных эмоций и способности ими управлять.

Что показало исследование

Команда проанализировала данные более 300 беременных женщин. Исследователи оценивали их психологическое состояние по стандартизированным клиническим показателям депрессии, тревожности и стресса. Отдельно диетологи проводили повторные телефонные опросы, чтобы определить, сколько витамина C участницы получали из еды и пищевых добавок.

Когда детям исполнилось примерно шесть месяцев, родители или опекуны заполнили анкеты о поведении и темпераменте младенцев дома. Анализ показал: дети матерей с более высоким уровнем стресса и меньшим потреблением витамина C чаще демонстрировали негативные эмоции - раздражительность, беспокойство и склонность к сильному расстройству.

Исследователи также выяснили, что прием витамина C в виде добавок был статистически значимым посредником в связи между стрессом матери и негативными эмоциями младенцев. Это указывает на возможный защитный эффект добавок для среды, в которой развивается мозг плода.

Почему доступ к полноценному питанию важен

Старший автор исследования Элинор Салливан, профессор психиатрии и поведенческой нейронауки Медицинской школы OHSU, подчеркнула, что питание является одним из факторов, на которые можно влиять при наличии надлежащей поддержки. По ее словам, добавки витамина C относительно недороги и доступны, поэтому их использование может стать одним из направлений профилактической помощи.

В то же время результаты не означают, что витамин C гарантированно предотвращает эмоциональные или психические проблемы у детей. Исследование выявило лишь связи между питанием, стрессом и поведением младенцев, поэтому дальнейшие наблюдения должны помочь лучше понять их значение.

Что делать будущим мамам

Прежде чем начинать принимать любые добавки, в том числе витамин C, беременным стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Специалист поможет подобрать правильную дозировку и объяснит, нужна ли дополнительная добавка именно вам. Не назначайте себе витамины самостоятельно - чрезмерное употребление витамина C также может иметь нежелательные последствия.

Напомним, что основные пищевые источники витамина C - это цитрусовые, киви, болгарский перец, квашеная капуста, смородина и шиповник. Сбалансированный рацион с достаточным количеством свежих овощей и фруктов остается лучшим способом обеспечить организм необходимыми питательными веществами во время беременности.