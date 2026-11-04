Додаткове споживання вітаміну C під час вагітності може позитивно позначитися на ранньому емоційному розвитку дитини. Такого висновку дійшли дослідники Орегонського університету здоров'я та науки (OHSU).

Правильне харчування майбутньої мами може впливати на емоційний стан дитини в перші місяці життя. Дослідники Орегонського університету здоров'я та науки (OHSU) виявили зв'язок між рівнем стресу вагітних, споживанням вітаміну C та емоційною поведінкою немовлят. Результати опублікували в журналі Developmental Psychology.

Жінки, які повідомляли про вищий рівень стресу під час вагітності, зазвичай споживали менше вітаміну C. Їхні діти частіше демонстрували негативні емоційні реакції у віці приблизно шести місяців. Водночас приймання вітаміну C у вигляді добавок могло послаблювати цей зв'язок.

Як харчування матері пов'язане з емоційним розвитком

Під час вагітності потреба організму у вітаміні C зростає. За словами дослідників, у США близько 25% вагітних жінок споживають його менше, ніж потрібно. Основними джерелами вітаміну є фрукти та овочі, але вони можуть бути дорогими або важкодоступними для людей із низькими доходами та мешканців віддалених районів.

Стрес також впливає на харчові звички й повноцінність раціону. Через нестачу важливих поживних речовин можуть виникати умови, що позначаються на соціально-емоційному розвитку дитини - зокрема, на формуванні прив'язаності, розумінні власних емоцій та здатності ними керувати.

Що показало дослідження

Команда проаналізувала дані понад 300 вагітних жінок. Дослідники оцінювали їхній психологічний стан за стандартизованими клінічними показниками депресії, тривожності та стресу. Окремо дієтологи проводили повторні телефонні опитування, щоб визначити, скільки вітаміну C учасниці отримували з їжі та харчових добавок.

Коли дітям виповнилося приблизно шість місяців, батьки або опікуни заповнили анкети про поведінку й темперамент немовлят удома. Аналіз показав: діти матерів із вищим рівнем стресу та нижчим споживанням вітаміну C частіше демонстрували негативні емоції - дратівливість, неспокій і схильність до сильного засмучення.

Дослідники також виявили, що приймання вітаміну C у вигляді добавок було статистично значущим посередником у зв'язку між стресом матері та негативними емоціями немовлят. Це вказує на можливий захисний ефект добавок для середовища, у якому розвивається мозок плода.

Чому доступ до повноцінного харчування важливий

Старша авторка дослідження Елінор Салліван, професорка психіатрії та поведінкової нейронауки Медичної школи OHSU, наголосила, що харчування є одним із чинників, на які можна впливати за наявності належної підтримки. За її словами, добавки вітаміну C відносно недорогі та доступні, тому їхнє використання може стати одним із напрямів профілактичної допомоги.

Водночас результати не означають, що вітамін C гарантовано запобігає емоційним або психічним проблемам у дітей. Дослідження виявило лише зв'язки між харчуванням, стресом і поведінкою немовлят, тож подальші спостереження мають допомогти краще зрозуміти їхнє значення.

Що робити майбутнім мамам

Перед тим як почати приймати будь-які добавки, зокрема вітамін C, вагітним варто обов'язково порадитися з лікарем. Фахівець допоможе підібрати правильне дозування та пояснить, чи потрібна додаткова добавка саме вам. Не призначайте собі вітаміни самостійно - надмірне вживання вітаміну C також може мати небажані наслідки.

Нагадаємо, що основні харчові джерела вітаміну C - це цитрусові, ківі, болгарський перець, квашена капуста, смородина та шипшина. Збалансований раціон із достатньою кількістю свіжих овочів і фруктів лишається найкращим способом забезпечити організм необхідними поживними речовинами під час вагітності.