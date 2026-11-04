За незаконний вилов риби в Україні можна отримати не лише попередження на 34-170 грн, а й штраф до 85 000 грн - і це ще не враховуючи оплату за кожну виловлену рибину. Розповідаємо, які правила діють у 2026 році та за що карають найсуворіше.

Штрафи в Україні можуть бути не лише за порушення військового обліку - любительська риболовля теж обкладається чималими сумами, якщо порушити правила. Навіть звичайний відпочинок з вудкою на березі може обернутися конфіскацією снастей і великим штрафом, а за грубі порушення передбачена навіть кримінальна відповідальність.

Про те, за що карають рибалок, розповіли фахівці системи безоплатної правової допомоги. Українці мають право безкоштовно рибалити у спеціально визначених водоймах, але лише для власного споживання, а не для продажу риби. Закон забороняє вилов риби, занесеної до Червоної книги України та міжнародних списків охоронюваних видів.

Де взагалі не можна рибалити

Ловити рибу дозволено не скрізь. Держава чітко визначила місця, де риболовля заборонена: на водоймах, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС; у зимувальних ямах і на нерестовищах; ближче ніж за 500 метрів від гребель великих гідроелектростанцій; ближче ніж за 100 метрів від рибних господарств, що використовують садки або займаються марикультурою; у зонах охорони електромереж та біля охоронюваних мостів.

Суворі правила діють і щодо засобів ловлі. Заборонено багрити чи оглушувати рибу, застосовувати вибухівку, газ і наркотичні речовини. Під забороною також лов риби з аквалангом і вилов раків з підсвічуванням у темний час доби.

Сезонні обмеження

В осінньо-зимовий період заборонено ловити рибу гачками розміром понад 10 мм. Це правило діє з моменту утворення льоду на водоймах і до його сходу. Під час нересту не можна використовувати вудку з двома гачками або спінінг з однією приманкою. Тоді ловити дозволено лише у визначених місцях і виключно з берега. Вилов раків заборонений у період линьки чи виношування ікри.

Скільки доведеться заплатити

Якщо рибалка вперше порушив правила і не завдав значної шкоди, інспектор може обмежитися попередженням або накласти штраф від 34 до 170 грн. За грубі порушення, наприклад використання вибухівки, штраф становить від 340 до 680 грн, при цьому в порушника конфіскують улов і снасті.

Штраф від 17 000 до 51 000 грн можуть накласти за незаконний вилов, що завдав значної шкоди. Якщо ж рибалка при цьому використовував вибухівку або електричний струм, штраф складе вже від 51 000 до 85 000 грн. Також можлива кримінальна відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Окремо доведеться платити за кожну рибину

Сплатою штрафу справа може не закінчитися - окремо передбачене відшкодування збитків, завданих рибному господарству. У 2026 році діють фіксовані ставки: форель обійдеться в 7 225 грн за кожен екземпляр, сом - 5 117 грн за штуку, щука - 3 468 грн за кожну.

Ці суми діють незалежно від ваги чи розміру виловленої риби. Тобто навіть дві невеликі щуки, виловлені незаконним способом, обійдуться майже в 7 000 гривень.

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