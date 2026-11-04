Более 250 жителей Ровно уже обратились за денежной помощью от УВКБ ООН после обстрелов. Регистрацию продолжают 3, 4 и 5 ноября, сумма выплаты составляет 12 300 гривен на человека.

Денежную помощь от ООН в Ровенской области все еще можно оформить - после российских атак за ней уже обратились более 250 жителей Ровно. Прием заявителей организовали благотворительный фонд «Право на защиту» совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Регистрация на выплаты проходит в Центре жизнестойкости Ровно, который работает по адресу: улица Словацкого, 3а (Пространство Интеграции). На этой неделе специалисты будут принимать заявителей три дня подряд - во вторник, среду и четверг, 3, 4 и 5 ноября, с 9:00 до 18:00.

Сумма денежной помощи составляет 12 300 гривен на одного человека и рассчитана на трехмесячный период. То есть семья из трех человек, если все ее члены соответствуют условиям, может суммарно получить 36 900 гривен. При этом регистрация еще не гарантирует выплаты: право на помощь определяют по критериям программы.

Кто может получить 12 300 гривен

С апреля 2026 года действуют обновленные критерии, и в первую очередь поддержка предусмотрена людям, которые пострадали от войны или покинули свои дома. Подать заявку могут:

перемещенные в течение последних 45 дней с временно оккупированных территорий или из громад вблизи линии фронта либо границы с Россией;

внутренне перемещенные лица, покинувшие жилье из-за обстрелов, угрозы жизни или обязательной эвакуации от 46 дней до шести месяцев назад;

домохозяйства, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней - из-за поврежденного или разрушенного жилья либо вреда здоровью близких, и которые есть в списках пострадавших от местной власти.

Отдельно помощь предоставляют тем, кто вернулся на постоянное место жительства в Украине после вынужденного перемещения, - для этой категории сумма составляет 10 800 гривен на человека. Для части заявителей проводят дополнительную оценку уязвимости: учитывают состав семьи, наличие детей, пожилых людей или лиц с инвалидностью, условия проживания и доход, который не должен превышать 8300 гривен в месяц на человека.

Какие документы нужны

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, а также свидетельства о рождении детей, если они есть в семье. Дополнительно понадобятся номер банковского счета в формате IBAN, личный номер телефона и документы, подтверждающие принадлежность к категории получателей. При сборе данных должны присутствовать все члены семьи, а для маломобильных людей при наличии медицинского подтверждения предусмотрены исключения.

Что делать, если ответа до сих пор нет

Людям, которые ранее подавали обращение, но не получили обратной связи от фонда, советуют обратиться в орган местного самоуправления, чтобы проверить и обновить контактные данные. Также работает горячая линия УВКБ ООН по номеру 0 800 307 711 - позвонить можно с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

Важно: регистрация на помощь бесплатная. Представители фонда не имеют права требовать CVV-код банковской карты, поэтому стоит обращаться только через официальные каналы и не передавать пароли посторонним лицам.

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