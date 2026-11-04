Домохозяйства с печным отоплением могут оформить субсидию на приобретение дров, угля или топливных брикетов. Рассказываем, кто имеет право на выплату и как ее оформить.

Субсидия на дрова в Украине доступна домохозяйствам с печным отоплением - в Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на выплату до 9205 гривен на приобретение твердого топлива.

Речь идет о жилищной субсидии на приобретение дров, угля или топливных брикетов. Оформить ее могут семьи, которые отапливают жилье твердым топливом и не имеют централизованного, газового или электрического отопления.

Кто имеет право на субсидию

Право на помощь имеют домохозяйства, которые используют для отопления твердое топливо. При назначении выплаты Пенсионный фонд учитывает доходы и имущественное положение семьи, поэтому фактическая сумма помощи для каждого заявителя может отличаться.

Субсидию на приобретение дров, угля и другого печного топлива назначают один раз в календарный год по личному обращению. Даже если семья уже получала такую выплату в 2025 году, документы на 2026 год нужно подавать повторно - автоматически помощь не продлевается.

Сколько денег можно получить

В 2026 году для расчета субсидии на твердое топливо применяется социальный норматив - две тонны на домохозяйство. Предельная расчетная стоимость одной тонны составляет 4602,57 гривни, а двух тонн - 9205,14 гривни.

Важно понимать: это нормативная стоимость топлива, которую используют при расчете, а не гарантированная сумма выплаты каждому заявителю. Фактический размер субсидии зависит от доходов и других обстоятельств домохозяйства.

Помощь на твердое топливо можно сочетать с субсидией на другие жилищно-коммунальные услуги - в частности на электроэнергию, водоснабжение и газ для приготовления пищи.

Как оформить субсидию на дрова

Для оформления помощи нужно подать заявление о назначении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах домохозяйства. При необходимости могут понадобиться дополнительные документы для подтверждения обстоятельств заявителя.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП, через уполномоченных представителей территориальной общины или по почте. Документы также принимают онлайн - через веб-портал Пенсионного фонда и портал «Дія».

Последний день подачи документов на субсидию для приобретения твердого топлива в 2026 году - 31 декабря. Эту дату не стоит путать с 30 ноября: до конца ноября граждане могут обратиться за обычной жилищной субсидией на отопительный сезон, чтобы при наличии права получить ее с начала сезона - 1 октября.

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