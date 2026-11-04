Украинские студенты с временной защитой в Чехии могут выезжать на Erasmus или учебную стажировку за границу, но оформление другого разрешения на пребывание может прекратить их статус.

Учеба за границей для украинцев может повлиять на статус временной защиты в Чехии. Украинские студенты с таким статусом могут выезжать на Erasmus или учебную стажировку за границу, и сам выезд не отменяет защиту. Однако оформление другого разрешения на пребывание относится к причинам, по которым защиту могут прекратить.

На основании чешской временной защиты можно находиться в других странах Шенгенской зоны суммарно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это не отдельный лимит для каждого государства, а общий для всего Шенгена. Для учебы за пределами Шенгена правила страны назначения нужно проверять отдельно.

Когда учеба за границей может прекратить защиту

Если стажировка требует долгосрочной визы или разрешения на проживание, последствия будут другими. Официальный портал МВД Чехии предупреждает: получение в другом государстве визы на более чем 90 дней, разрешения на проживание или другой защиты может прекратить право на чешскую временную защиту. Участие в Erasmus само по себе не создает исключения.

Поэтому перед согласованием семестра за границей стоит выяснить не только его продолжительность, но и документ, который будет оформлять страна обучения. Короткая поездка и получение нового миграционного статуса имеют разные последствия.

Адрес в Чехии и статус ZDP

Отдельно стоит следить за зарегистрированным адресом. Если регистрацию жилья отменят и в течение 90 дней адресом человека будет оставаться административный орган МВД, это является основанием для прекращения защиты. Этот срок не нужно путать с разрешенными 90 днями путешествий по Шенгену.

Для владельцев специального долгосрочного пребывания ZDP правила отличаются. По информации ProUkrainu, получение учебной визы на более чем 90 дней в другой стране само по себе не прекращает ZDP. Однако перед поездкой нужно проверить условия обоих разрешений и требования страны обучения.

Что проверить перед поездкой

Практический порядок действий прост: уточнить продолжительность стажировки, тип нужной визы и актуальность чешского адреса. Проблемы с регистрацией могут иметь отдельные последствия, поэтому перед выездом стоит убедиться, что адрес в Чехии остается действительным.