Понад 250 рівнян уже звернулися по грошову допомогу від УВКБ ООН після обстрілів. Реєстрацію продовжують 3, 4 і 5 листопада, а сума виплати становить 12 300 гривень на особу.

Грошову допомогу від ООН у Рівненській області досі можна оформити - після російських атак по неї вже звернулися понад 250 рівнян. Прийом заявників організували благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Реєстрація на виплати відбувається у Центрі життєстійкості Рівного, який працює за адресою: вулиця Словацького, 3а (Простір Інтеграції). Цього тижня фахівці прийматимуть заявників три дні поспіль - у вівторок, середу та четвер, 3, 4 і 5 листопада, з 9:00 до 18:00.

Сума грошової допомоги становить 12 300 гривень на одну людину, і вона розрахована на тримісячний період. Тобто родина із трьох осіб, якщо всі її члени відповідають умовам, може сумарно отримати 36 900 гривень. Водночас реєстрація ще не гарантує виплати: право на допомогу визначають за критеріями програми.

Хто може отримати 12 300 гривень

Із квітня 2026 року діють оновлені критерії, і насамперед підтримка передбачена людям, які постраждали від війни або покинули свої домівки. Подати заявку можуть:

переміщені протягом останніх 45 днів із тимчасово окупованих територій або громад поблизу лінії фронту чи кордону з Росією;

внутрішньо переміщені особи, які залишили житло через обстріли, загрозу життю чи обов'язкову евакуацію від 46 днів до шести місяців тому;

домогосподарства, що постраждали від обстрілів за останні 45 днів - через пошкоджене чи зруйноване житло або шкоду здоров'ю близьких, і які є у списках постраждалих від місцевої влади.

Окремо допомогу надають тим, хто повернувся до постійного місця проживання в Україні після вимушеного переміщення, - для цієї категорії сума становить 10 800 гривень на особу. Для частини заявників проводять додаткове оцінювання вразливості: враховують склад родини, наявність дітей, людей старшого віку чи осіб з інвалідністю, умови проживання та дохід, який не має перевищувати 8300 гривень на місяць на одну особу.

Які документи потрібні

Для реєстрації необхідно мати з собою документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, а також свідоцтва про народження дітей, якщо вони є у родині. Додатково знадобляться номер банківського рахунку у форматі IBAN, особистий номер телефону та документи, що підтверджують належність до категорії отримувачів. Під час збору даних мають бути присутні всі члени сім'ї, а для маломобільних людей за наявності медичного підтвердження передбачені винятки.

Що робити, якщо відповіді досі немає

Людям, які раніше подавали звернення, але не отримали зворотного зв'язку від фонду, радять звернутися до органу місцевого самоврядування, щоб перевірити й оновити контактні дані. Також працює гаряча лінія УВКБ ООН за номером 0 800 307 711 - телефоном можна скористатися з понеділка до п'ятниці, з 9:00 до 18:00.

Важливо: реєстрація на допомогу безкоштовна. Представники фонду не мають права вимагати CVV-код банківської картки, тож варто звертатися лише через офіційні канали і не передавати паролі стороннім особам.

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