У Дніпрі найдорожча вода серед чотирьох українських міст-мільйонників: 81,92 грн за кубометр водопостачання та водовідведення. Розповідаємо, скільки платять за воду в Києві, Одесі та Харкові і як це позначиться на платіжках.

Тарифи на воду в Україні з листопада можуть подорожчати точково - і Дніпро тут виявився в антилідерах. Місто має найдорожчу воду серед чотирьох українських міст-мільйонників, повідомляє Dnepr.info з посиланням на власні розрахунки.

За кубометр водопостачання та водовідведення дніпряни платять 81,92 грн. Це на 28% більше, ніж у Києві (63,79 грн), на 25% більше, ніж в Одесі (65,54 грн), і на 17% більше, ніж у Харкові (70,27 грн).

Чому Дніпро попереду

Розрив виникає насамперед через водовідведення: дніпряни платять 34,82 грн за кубометр проти 20,82 грн у Харкові. А ось за саму воду більше платить саме Харків - 49,45 грн за кубометр.

Як ми писали раніше, з 1 жовтня 2026 року «Дніпропроводканал» уже втретє за рік змінив абонплату, цього разу знизивши її на 1,39-1,66 грн на місяць. Однак у рахунку вирішує не абонплата, а ціна кубометра, яка з 1 липня виросла в Дніпрі у 2,6 раза.

Абонплата - теж найвища

Навіть після жовтневого зниження абонплата в Дніпрі лишається найвищою серед міст-мільйонників. Для багатоквартирного будинку з вузлом обліку вона становить 63,88 грн на місяць. Для порівняння: в Одесі - 53,46 грн (квартира з одним лічильником), у Києві - 47,52 грн, а в Харкові - лише 30,90 грн.

Державна межа для двох послуг становить 94,38 грн на місяць, тож кожен водоканал встановлює власний розмір нижче цієї позначки. У Дніпрі для приватного сектора з вузлом обліку абонплата сягає 75,61 грн, без вузла обліку - 62,81 грн.

Скільки це в платіжці

За 6 кубометрів на місяць дніпрянин сплатить приблизно на 1500 грн більше за рік, ніж киянин. При цьому абонплата дає лише 7-12% рахунку, тому її зниження на 1,40 грн практично непомітне для гаманця.

Усі чотири міста підвищили тарифи після того, як у 2026 році повноваження їх встановлювати перейшли від НКРЕКУ до місцевої влади. Дніпро зробив це першим - з 1 липня. Найбільший стрибок зафіксовано в Харкові, який мав найнижчий стартовий тариф.

Що буде далі

Дніпро може недовго лишатися лідером за ціною. Харків із 1 січня 2027 року запланував другий етап підвищення: 57,50 грн за воду та 27,99 грн за водовідведення, разом 85,50 грн - це вже дорожче за нинішній дніпровський тариф.

Київ застосовує тариф 63,79 грн лише до 31 грудня 2026 року, а «Київводоканал» уже подав розрахунки на 2027 рік: економічно обґрунтований тариф підприємство оцінило в 88,90 грн. Чинний тариф у Дніпрі діє до кінця 2026 року - рішення на наступний рік місто ще не оприлюднило.

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