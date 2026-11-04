В ноябре 2026 года государственный ПриватБанк открывает отдельные карточные счета клиентам от 40 лет, на которые зачислят 2000 гривен на профилактическое медобследование. Рассказываем, кому доступна программа и как оформить деньги.

Денежную помощь украинцам за рубежом можно потерять даже автоматически, а тем временем дома государство продолжает поддерживать граждан через банки. В ноябре 2026 года государственный ПриватБанк открывает отдельные карточные счета клиентам от 40 лет, на которые зачислит 2000 гривен в рамках государственной социальной программы оплаты профилактических медицинских обследований.

Речь идет о программе «Скрининг здоровья 40+». Она предусматривает, что граждане, достигшие 40-летнего возраста, могут бесплатно пройти комплексный профилактический осмотр в медицинских учреждениях. Для клиентов государственного банка доступна опция оформления целевой помощи на прохождение медобследования. Безналичные средства зачисляются на специальные счета, получать их разрешено один раз в год.

Что предусматривает помощь для клиентов ПриватБанка

Инициатива разработана для своевременного выявления наиболее распространенных заболеваний среди украинцев старшего возраста. Обследование охватывает проверку организма на наличие трех групп нарушений: патологий кровообращения, эндокринных расстройств (в частности диабета) и психических нарушений.

Те, кому в ноябре 2026 года исполнится 40 лет, также могут рассчитывать на получение денежной помощи - возрастной порог считается по факту достижения 40-летия.

Как оформить помощь: два способа

Если человек соответствует требованиям программы, в ноябре можно обратиться в ПриватБанк для открытия специальной карты, на которую зачисляются государственные средства. Предусмотрены два варианта подачи заявки: дистанционно или через банковское отделение. Банк может выдать физическую карту или открыть ее цифровой аналог в приложении.

Для онлайн-формата начисления средств понадобится: смартфон с бесконтактным модулем (NFC), государственный электронный сервис «Дія» и цифровое удостоверение личности (ID-карта). Пожилые граждане, которые не пользуются современными гаджетами, могут обратиться в отделение для оформления пластиковой карты. После получения карты необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и подать заявление на получение помощи.

На что можно потратить 2000 гривен

Выплаты имеют целевое назначение: использовать их можно только на прохождение обследования в медучреждениях, зарегистрированных в программе Министерства здравоохранения с кодами деятельности MCC 8011, 8062, 8099, 8071. Снять средства наличными невозможно, переводы на другие счета запрещены.

Деньги нужно использовать в течение двух месяцев после поступления на карту. Если в этот срок не уложиться, средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

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