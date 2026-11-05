Международный валютный фонд предлагает Украине повысить тарифы на газ и электроэнергию для населения до 141%, чтобы покрыть расходы государства. Однако Киев отказывается идти на этот шаг до завершения военного положения.

Тарифы на свет и газ для населения пока не изменятся - Украина отказывается повышать цены на энергоносители до завершения военного положения, несмотря на то что Международный валютный фонд настаивает на росте цен. Об этом сообщает Mind, ознакомившийся с расчетами фонда.

МВФ предлагает Киеву повысить тарифы на газ и электроэнергию для населения до 141%, чтобы полностью покрыть расходы государства на производство и поставку этих ресурсов. Такой шаг, по мнению кредиторов, должен был бы снизить нагрузку на бюджет и убрать дотации из казны.

Специалисты фонда смоделировали два сценария, по которым повышение должно было бы происходить постепенно. Цель одна - вывести тарифы на уровень, позволяющий компенсировать себестоимость газа и электроэнергии без того, чтобы государство доплачивало за потребителей.

Украинская сторона в ответ дала понять: до отмены военного положения тарифы для бытовых потребителей пересматривать не будут. Аргумент прост - стремительный рост цен на свет и газ ударит по миллионам домохозяйств, которые и без того живут в условиях войны и нестабильных доходов.

Цены на электроэнергию и газ для населения в Украине держат на уровне, который действует фактически еще с довоенного времени, а решение о их повышении регулярно откладывают. Вопрос тарифов МВФ поднимает не впервые - он каждый раз возникает в рамках мониторинга программы финансирования и становится поводом для переговоров.

Что это значит для потребителей

В ближайшее время для украинцев ничего не изменится: цены на газ и свет будут оставаться на нынешнем уровне до завершения военного положения. В то же время после его отмены вопрос повышения тарифов, скорее всего, вернется - и тогда цены могут привести к экономически обоснованному уровню.

Пока потребителям стоит проверять правильность начислений в платежках. Семьям с невысокими доходами по-прежнему доступны жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг - оформить их можно через Пенсионный фонд, ЦНАП или приложение "Дія".

Ранее Politeka сообщала, свет выключат на 9 часов подряд в Кропивницком 4 ноября.

Также Politeka сообщала, сколько придется платить за связь пенсионерам в ноябре.