Личный кабинет Пенсионного фонда работает на веб-портале электронных услуг и в мобильном приложении, а войти можно через Дія.Підпис, КЭП или BankID банка. Рассказываем, какие услуги доступны онлайн и что делать, если авторизация не удается.

Пенсионные услуги в Украине можно оформлять онлайн без очередей в сервисных центрах. Личный кабинет Пенсионного фонда позволяет подать заявление на пенсию или перерасчет, изменить способ выплаты, заказать справки и пройти идентификацию, не выходя из дома.

Кабинет работает на веб-портале portal.pfu.gov.ua и в бесплатном приложении «Пенсионный фонд Украины» для Android и iPhone. Отдельный логин и пароль не нужны: личность подтверждает сам способ входа, а регистрация происходит автоматически при первой авторизации.

Как войти в личный кабинет ПФУ

На портале кнопка «Вход» расположена в верхнем правом углу. После нажатия открываются вкладки с тремя равноценными способами авторизации - выбирайте самый удобный для вас.

Дія.Підпис - нужны два устройства: компьютер или планшет с порталом и смартфон с Дією. Сканируете QR-код, проходите фотопроверку и вводите свой пятизначный код Дія.Підпис.

- нужны два устройства: компьютер или планшет с порталом и смартфон с Дією. Сканируете QR-код, проходите фотопроверку и вводите свой пятизначный код Дія.Підпис. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - ее можно бесплатно получить в банке, в Дії или у другого поставщика. Выбираете поставщика, загружаете файл ключа или подключаете токен и вводите пароль. Этот способ не зависит от смартфона или банка.

- ее можно бесплатно получить в банке, в Дії или у другого поставщика. Выбираете поставщика, загружаете файл ключа или подключаете токен и вводите пароль. Этот способ не зависит от смартфона или банка. ID.GOV.UA с BankID - открывает государственную систему идентификации, где вы выбираете свой банк и авторизуетесь как в интернет-банкинге. Работает только если банк подключен к системе BankID НБУ.

В мобильном приложении доступны те же три способа входа, а большинство услуг собрано на вкладке «До ПФУ».

Главные онлайн-услуги кабинета

Перечень электронных услуг значительно шире, чем кажется, и большинство не требует визита в центр. Вот самые полезные:

просмотр страхового стажа, заработка и электронной трудовой книжки;

заказ справок ОК-5 и ОК-7 и других документов с QR-кодом;

заявление о назначении пенсии со скан-копиями документов;

заявление о перерасчете пенсии или переходе на другой вид пенсии;

изменение способа выплаты - с почты на банковский счет;

справка о размере пенсии или доходах для банка, соцзащиты или суда;

идентификация пенсионера и проверка ее даты в сервисе «Моя идентификация»;

заявление на субсидию, льготы или государственную социальную помощь;

электронное обращение, жалоба или запрос в органы ПФУ;

запись на прием в сервисный центр или на видеоконсультацию.

Общий страховой стаж виден сразу на главной странице кабинета. Справки ОК-5 и ОК-7 заказывают через «Коммуникации с ПФУ», и они приходят в формате PDF.

Как подать заявление на пенсию и перерасчет

Заявление о назначении пенсии можно подать онлайн, приложив скан-копии трудовой книжки, справок и других документов. Так же подают заявления на перерасчет после приобретения дополнительного стажа и на перевод с одного вида пенсии на другой.

Чтобы изменить способ выплаты, в заявлении указывают реквизиты счета, открытого именно на ваше имя. Выплату на новые реквизиты направят после обработки заявления фондом.

Идентификация и справки

Пенсионеры, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны пройти идентификацию до 31 декабря 2026 года. Проще всего сделать это входом в кабинет через Дія.Підпис. Альтернатива - видео-идентификация: заявление подают на портале через вкладку «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи» даже без входа.

Видеозвонок фонд назначает в течение 30 календарных дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней после подачи заявления. Справку о размере пенсии и документы с QR-кодом формируют в том же кабинете, а электронное пенсионное удостоверение после оформления появляется в Дії.

Что делать, если авторизация не удается

Если не можете войти, проверьте адрес портала: настоящий размещен только по portal.pfu.gov.ua. Пенсионный фонд никогда не просит вводить данные карты, CVV или коды из SMS, чтобы получить выплату, - такое требование является признаком мошенничества.

Не переходите по ссылкам из мессенджеров, а вводите адрес вручную или из закладок. Приложение ставьте только из Google Play или App Store. Не сообщайте никому пароль к КЭП, код Дія.Підпис или данные интернет-банкинга.

На электронные обращения в фонд отвечают в течение месяца, а если вопрос требует дополнительного изучения - срок могут продлить до 45 дней. Жалобы и запросы подают в разделе «Коммуникации с ПФУ», указав периоды, суммы и номера решений.

Если вы видите в кабинете заявления, которых не подавали, или измененные реквизиты выплаты, немедленно обратитесь в контакт-центр ПФУ по номеру 0 800 503 753 или в сервисный центр. Скомпрометированный КЭП следует заблокировать или отменить у поставщика.

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