Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн рассказал, как курс доллара и кризис логистики давят на цену топлива на украинских АЗС. Главным фактором подорожания он считает нехватку оборотных средств у импортеров, а валютные колебания остались на втором плане.

Подорожание топлива в Украине продолжается, и цена литра на заправках уже достигает 110 гривен. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в подкасте РБК-Украина «Це база» объяснил, что на стоимость бензина и дизеля теперь давят другие факторы, чем раньше.

Как курс доллара влияет на цену литра

Исторически подорожание доллара на 1 гривню добавляло к цене литра около 80 копеек. Сейчас эта пропорция сместилась примерно до 60 копеек, потому что разрядность цифр в стоимости топлива стала другой.

«Думаю, сейчас одна гривня в курсе доллара - это около 60 копеек в цене топлива», - пояснил эксперт. В то же время, когда литр стоит 110 гривен, текущие колебания курса уже не являются главным драйвером: валюта важна, но не она сейчас сильнее всего давит на ценник на АЗС.

Нехватка оборотных средств: деньги «заморожены» в дороге

Главной проблемой рынка Сергей Куюн называет острый дефицит оборотных средств у крупнейших импортеров. Из-за сложной логистики ресурс неделями, а иногда и месяцами «заморожен» на этапе транспортировки.

«Что-то стоит в порту, что-то залито в цистерны, которые медленно движутся. На прошлой неделе я общался с одним из крупнейших импортеров: они вынуждены задерживать расчеты с подрядчиками, потому что физически нет денег - один поезд с товаром месяц не мог заехать», - рассказал он.

Ситуацию усложняет и то, что компании больше не могут закрывать эти разрывы банковскими кредитами: большинство импортеров уже полностью исчерпали свои кредитные лимиты.

Фрахт подорожал в 5-6 раз

Критически выросла и сама стоимость перевозки. Если в прошлом году фрахт судна из Греции в Украину стоил 20-40 долларов за тонну, то теперь эта цифра достигает 160 долларов за тонну, то есть транспорт подорожал в 5-6 раз.

Это мировая тенденция: в глобальной стоимости нефти логистика сейчас составляет до 30%, или около 30-40 долларов на баррель при цене 110 долларов. К тому же из-за повышенных рисков в горячих точках (например, Ормузский пролив) капитаны судов за один короткий рейс могут зарабатывать до 150 тысяч долларов.

Что это значит для водителей

Все это вместе вымывает из топливного рынка оборотные средства и давит на конечные ценники для украинских потребителей. Даже при стабильном курсе доллара замороженные на этапе доставки деньги заставляют импортеров повышать цифры на стелах АЗС.

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