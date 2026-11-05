Украинский банк автоматически подключил все свои карты Mastercard к сервису Click to Pay: теперь для оплаты онлайн достаточно номера телефона или e-mail, без ручного ввода реквизитов карты.

Оплата газа, света и воды без комиссии уже стала привычной для украинцев, однако теперь улучшения коснулись и онлайн-покупок в интернет-магазинах - банк Unex Bank автоматически подключил все свои карты Mastercard к сервису Click to Pay.

Новость проста и полезна для владельцев карт этого банка: им больше не нужно отдельно регистрировать карты в сервисе. Оплата через Click to Pay сразу доступна как для уже активных, так и для новых карт банка. На платформах торговых партнеров, поддерживающих сервис, достаточно указать номер мобильного телефона или электронный адрес.

Что такое Click to Pay и как это работает

Click to Pay - это глобальное решение для онлайн-оплат от Mastercard. Оно позволяет покупать товары картой без необходимости вручную вводить номер карты, срок ее действия и CVC-код. Процесс расчетов становится проще и быстрее, а карточные данные защищены благодаря технологии токенизации.

Суть токенизации проста: вместо настоящих платежных реквизитов карты при оплате используется уникальный цифровой токен. То есть конфиденциальные платежные данные не передаются третьим сторонам, и даже если злоумышленники перехватят информацию, воспользоваться ею они не смогут.

Дополнительная защита через биометрию

Дополнительный уровень безопасности обеспечивает сервис Mastercard Payment Passkey. Он сочетает биометрическую аутентификацию, используемую на устройстве - например, по отпечатку пальца или распознаванию лица - с технологией токенизации. Благодаря этому отпадает необходимость в паролях или одноразовых кодах, поэтому оплата становится еще быстрее и безопаснее.

«Безопасность, удобство и скорость - ключевые направления, по которым движутся прогрессивные платежные услуги», - отметила директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец, добавив, что банк и дальше будет внедрять лучшие решения для удобства клиентов.

Где уже можно платить через Click to Pay

Сеть партнеров, поддерживающих Click to Pay, продолжает расширяться. В Украине решение уже доступно на gerc.ua, komunalka.ua, portmone.com.ua, easypay.ua и других торговых платформах. То есть оплата коммунальных услуг, пополнение счетов и онлайн-покупки в ряде сервисов уже могут происходить без ручного ввода данных карты.

Сервис работает на разных устройствах и в разных браузерах, поэтому пользоваться им можно и со смартфона, и с компьютера. Чтобы воспользоваться преимуществом, нужно лишь иметь активную карту Mastercard банка, поддерживающего сервис.

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