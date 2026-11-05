Комитет Верховной Рады поддержал законопроект №15388. Банки обяжут проверять происхождение денег еще до внесения залога в уголовном производстве, а при отсутствии подтверждений - останавливать операцию.

Банки усиливают контроль за клиентскими платежами снова - на этот раз новые правила могут коснуться тех, кто вносит денежный залог за подозреваемого или обвиняемого.

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект №15388. Документ, как сообщает Concord Fintech, предлагает изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и закон о финансовом мониторинге, чтобы не допустить легализации преступных средств через механизм залога.

Для клиента главное правило выглядит так: прежде чем перевести деньги как залог, банк или другой субъект финансового мониторинга должен подтвердить их происхождение. Если официальными документами доказать законность источника невозможно, финансовую операцию остановят еще до зачисления средств.

Какие операции попадут под контроль

Авторы проекта предлагают считать пороговой каждую операцию по внесению залога - независимо от суммы. Это означает, что даже небольшой перевод подлежит обязательному уведомлению: о нем банк должен сообщить в Государственную службу финансового мониторинга не позднее следующего рабочего дня после зачисления денег.

В таком уведомлении должны быть данные об уголовном производстве, сумме залога, фактическом плательщике, его связи с подозреваемым, а также результаты проверки происхождения средств.

Когда залог могут забрать в доход государства

Законопроект добавляет новое основание для обращения залога в доход государства: невозможность подтвердить законность происхождения денег. В таком случае средства могут взыскать полностью или частично - даже если подозреваемый, обвиняемый или залогодатель выполняли все процессуальные обязанности. Изменения касаются действующей статьи 182 Уголовного процессуального кодекса.

Кто узнает, кто внес залог

Предусмотрено и публичное раскрытие данных. Орган или учреждение, на счет которого поступили средства, в течение трех рабочих дней передает сведения Государственной судебной администрации Украины. Затем ГСА в течение трех рабочих дней после получения информации обнародует ее на официальном сайте. То есть данные о том, кто именно внес залог, станут публично доступными.

Что делать, если нужно внести залог

Если вы планируете внести денежный залог, стоит заранее подготовить документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть:

справка о доходах и уплаченных налогах;

банковская выписка о накоплениях;

договор купли-продажи имущества, если деньги получены от его реализации;

кредитный договор или договор займа.

Без таких подтверждений банк будет вправе остановить перевод. Кроме того, стоит учесть: данные о фактическом плательщике залога могут стать публичными после принятия документа. Поэтому перед внесением средств лучше проверить, готовы ли вы к раскрытию этой информации.

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