Пенсионеры отдельных профессий, которые отработали в сельской местности, могут полностью не платить за жилищно-коммунальные услуги. Рассказываем, кто именно подпадает под льготу, какие условия и куда обращаться.

Пенсионный фонд в последнее время напоминает пенсионерам о важных моментах с оформлением выплат и льгот. Одна из таких возможностей - полное освобождение от платы за коммунальные услуги. Правда, она доступна не всем, а лишь тем, кто соответствует четким критериям.

Пенсионеры определенных профессий, которые отработали в сельской местности и остались там проживать после выхода на заслуженный отдых, имеют право на 100% скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг. Также им предоставляется льготное обеспечение твердым и жидким бытовым топливом или сжиженным газом в пределах установленных норм.

Кто именно может не платить за коммуналку

Перечень профессий, дающих право на полное освобождение от платы за коммуналку, достаточно четкий. В него входят:

педагоги;

медицинские и фармацевтические специалисты;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования в сфере культуры.

Ключевое условие - на момент выхода на пенсию человек должен был работать именно на должностях, дающих такое право, и иметь не менее трех лет соответствующего стажа. Это регламентировано приказом Министерства труда и социальной политики, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Министерства культуры и туризма Украины от 13 сентября 2006 года № 341/651/619/769.

Какой доход позволяет получить льготу

Право на льготу зависит и от уровня дохода семьи. Среднемесячный доход на одного члена семьи за предыдущие полгода не должен превышать 4 660 грн - это предел, дающий право на налоговую социальную льготу.

В совокупный доход семьи засчитывают зарплаты и гонорары, пенсии и социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности или собственного бизнеса, аренду имущества или недвижимости, а также другие регулярные и законные поступления - дивиденды, стипендии и т.д.

Важный нюанс: льгота действует в течение 12 месяцев с момента подачи заявления, но не дольше конца текущего календарного года. В то же время она не распространяется на членов семьи льготника.

Как оформить льготу

Для получения льготы пенсионер, находящийся на учете в Реестре лиц с правом на льготы, должен предоставить заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг и топлива, а также подтверждение факта проживания в сельской местности.

Если человека еще нет в Реестре, нужно подать заявление и справку о праве на льготу. Ее выдают отделы образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрации, администрации бывших мест работы или сельские/поселковые советы (в случае ликвидации учреждения) на основе записей в трудовой книжке.

Куда подавать заявление

Оформить льготу можно несколькими способами: лично через сервисные центры Пенсионного фонда, уполномоченных лиц органов местного самоуправления или ЦНАП; по почте на адрес соответствующего органа Фонда; а также онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал «Дія».

Стоит обратить внимание и на то, что льгота распространяется только на объемы в пределах установленных социальных норм и нормативов потребления. За потребленные сверх этих пределов объемы - за свет, газ или воду - придется платить самостоятельно.

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