Госпродпотребслужба объяснила, какой механизм прослеживаемости продуктов действует для школьных столовых и как родители могут проверить, откуда к детям попадает еда.

Школьное питание в Украине находится под постоянным контролем - Госпродпотребслужба рассказала, как именно отслеживают путь продуктов от производителя до школьной столовой. Это часть системного контроля безопасности продуктов, которая касается и детей, и родителей, и школ.

Ключевой принцип, на котором держится контроль, - прослеживаемость. Каждая партия продуктов, поступающая в учебное заведение, должна сопровождаться документами, позволяющими установить ее происхождение. Речь идет о товарно-транспортных накладных, декларациях поставщиков и документах, подтверждающих безопасность.

Как работает механизм прослеживаемости

Поставщики продуктов для школьного питания обязаны быть зарегистрированными как операторы рынка и иметь государственную регистрацию мощностей. Это означает, что каждый продукт можно проследить на всех этапах - от производства или закупки до момента, когда он попал на кухню школы.

Отдельное звено - лабораторный контроль. Госпродпотребслужба проводит отбор образцов продуктов и проверяет их на соответствие требованиям безопасности. В случае выявления несоответствия партию снимают с оборота, а информацию передают учебному заведению и поставщику.

Контроль в самой столовой

В школьных пищеблоках внедряются принципы системы HACCP - анализа опасных факторов и контроля критических точек. Это требование распространяется на все заведения общественного питания, включая школьные столовые и комбинаты, которые готовят и поставляют горячие обеды.

Плановые и внеплановые проверки учебных заведений охватывают условия хранения продуктов, соблюдение температурных режимов, санитарное состояние помещений и работу персонала. Родители также могут обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы, если у них есть сомнения относительно качества питания в школе.

Что могут проверить родители

Родителям полезно знать, что они имеют право ознакомиться с меню, поставщиками продуктов и результатами проверок. Информацию об операторе питания и поставщиках предоставляет администрация школы, а жалобы на качество еды рассматривают территориальные органы Госпродпотребслужбы.

Такой подход позволяет проследить полную цепочку: от фермы или производителя - через поставщика - до тарелки ребенка. Об этом сообщает Аграрии вместе, со ссылкой на разъяснения Госпродпотребслужбы.

Ранее Politeka сообщала, что школьное питание в Украине имеет четкие правила: в каких случаях поварам разрешено менять меню.