Пенсіонери окремих професій, які пропрацювали у сільській місцевості, можуть зовсім не платити за житлово-комунальні послуги. Розповідаємо, хто саме підпадає під пільгу, які умови та куди звертатися.

Пенсійний фонд останнім часом нагадує пенсіонерам про важливі моменти з оформленням виплат і пільг. Одна з таких можливостей - повне звільнення від плати за комунальні послуги. Щоправда, вона доступна не всім, а лише тим, хто відповідає чітким критеріям.

Пенсіонери певних професій, які відпрацювали в сільській місцевості та залишилися там проживати після виходу на заслужений відпочинок, мають право на 100% знижку при оплаті житлово-комунальних послуг. Також їм надається пільгове забезпечення твердим і рідким побутовим паливом або скрапленим газом у межах визначених норм.

Хто саме може не платити за комуналку

Перелік професій, які дають право на повне звільнення від плати за комуналку, доволі чіткий. До нього входять:

педагоги;

медичні та фармацевтичні фахівці;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури та освіти у сфері культури.

Ключова умова - на момент виходу на пенсію людина мала працювати саме на посадах, які дають таке право, і мати не менше трьох років відповідного стажу. Це регламентовано наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769.

Який дохід дозволяє отримати пільгу

Право на пільгу залежить і від рівня доходу сім'ї. Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за попередні пів року не повинен перевищувати 4 660 грн - це межа, що надає право на податкову соціальну пільгу.

До сукупного доходу сім'ї зараховують зарплати та гонорари, пенсії і соціальні виплати, доходи від підприємницької діяльності чи власного бізнесу, оренду майна або нерухомості, а також інші регулярні та законні надходження - дивіденди, стипендії тощо.

Важливий нюанс: пільга діє протягом 12 місяців із моменту подання заяви, але не довше кінця поточного календарного року. Водночас вона не поширюється на членів сім'ї пільговика.

Як оформити пільгу

Для отримання пільги пенсіонер, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб із правом на пільги, має надати заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг та палива, а також підтвердження факту проживання у сільській місцевості.

Якщо людини ще немає в Реєстрі, потрібно подати заяву і довідку про право на пільгу. Її видають відділи освіти, охорони здоров'я, культури, райдержадміністрації, адміністрації колишніх місць роботи чи сільські/селищні ради (у разі ліквідації установи) на основі записів у трудовій книжці.

Куди подавати заяву

Оформити пільгу можна кількома способами: особисто через сервісні центри Пенсійного фонду, уповноважених осіб органів місцевого самоврядування чи ЦНАП; поштою на адресу відповідного органу Фонду; а також онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія».

Звернути увагу варто й на те, що пільга поширюється лише на обсяги в межах установлених соціальних норм і нормативів споживання. За спожиті понад ці межі обсяги - за світло, газ чи воду - доведеться платити самостійно.

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