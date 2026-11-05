Проросшая, зеленая или слишком мягкая картошка может скрывать токсины и микроорганизмы, которые не уничтожаются даже термообработкой. Рассказываем, по каким признакам вовремя отбраковать испорченный овощ и не отравиться.

Картошка - один из самых любимых и доступных продуктов на украинской кухне: она сытная, недорогая и хранится месяцами. Однако даже привычный клубень может стать опасным, если вовремя не заметить признаки порчи. Разобраться, какую картошку уже не стоит есть даже после тщательной обрезки, помогли советы, собранные изданием Chowhound.

Какую картошку нельзя есть: главные сигналы

Первый тревожный сигнал - сильное прорастание. Небольшие ростки для клубня дело привычное, ведь картошка стремится размножаться. Но когда ростков становится слишком много, это уже повод насторожиться. Как объясняет садовница Никки Катман, в самих ростках сконцентрированы токсичные гликоалкалоиды, способные вызвать отравление, тогда как в белой мякоти их мизер. Проросшие участки нужно тщательно срезать, но если ростков много - остальной клубень стоит осмотреть на другие дефекты.

Второй сигнал - потеря упругости и мягкость. Картошка становится мягкой из-за естественной потери влаги, однако бояться стоит именно водянистой мягкости и «кашеобразных» участков. Если на поверхности есть пятна, из которых легко выдавливается кашеобразная смесь, - это свидетельствует о бактериях или плесени, и такой овощ надо выбросить.

Морщинистость, подтекание и запах

Третий признак - глубокая морщинистость кожуры. Картошка примерно на 80% состоит из воды, поэтому в сухом помещении влага испаряется, и клубень теряет упругость. Если овощ покрылся морщинами со всех сторон, внутренние ткани уже начали разлагаться, а продукт приобретает горький или кислый привкус и содержит опасные микроорганизмы.

Четвертый сигнал - влажные следы и подтекание. Лужица под мешком с картошкой означает, что срок годности истек: это может быть как естественное гниение, так и агрессивные грибковые инфекции. Такой овощ есть категорически нельзя. Насторожить должен и резкий неприятный запах: свежий клубень пахнет нейтрально, а процессы распада образуют опасные газы. Грибковые болезни сначала отдают уксусом, а со временем - тухлой рыбой или даже аммиаком.

Зеленая картошка - отдельное предупреждение

Существует мнение, что зеленую картошку можно спасти, срезав позеленевшие участки, но это миф. Зеленый оттенок возникает из-за повышения уровня хлорофилла под воздействием света, и это неразрывно связано с ростом концентрации токсичных алкалоидов - соланина и чаконина. Они вызывают сильные спазмы, тошноту и диарею, причем термическая обработка эти токсины не уничтожает. Поскольку ядовитых веществ становится слишком много, обрезка зеленых участков не поможет - такую картошку придется выбросить полностью.

Даже плесень - повод избавиться от клубня: правило «нашел плесень - выбрасывай» действует и здесь, ведь мицелий прорастает насквозь. Министерство сельского хозяйства США подчеркивает, что когда на еде видна сильная плесень, ее «корневые» нити уже глубоко проникли в продукт. Поэтому рисковать не стоит.