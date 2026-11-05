Пепел от чистых дров содержит калий, кальций, фосфор и магний, поэтому может стать ценным бесплатным удобрением. Но чтобы зола не потеряла полезные свойства, ее надо правильно собрать и хранить.

Владельцы частных домов зимой часто топят дровами, но не все знают, что пепел, остающийся в печи, - это готовое бесплатное удобрение для грядок и сада. То, что обычно выбрасывают вместе с золой, содержит калий, кальций, фосфор и магний. Однако такое удобрение нужно правильно заготовить, иначе оно потеряет половину пользы.

Как собирать и хранить древесную золу, рассказали специалисты британской садоводческой организации RHS, передает Новини.LIVE. Вот главные правила, которые помогут огородникам.

Какую золу можно использовать

Для огорода подходит лишь пепел от чистых, необработанных дров. Нельзя брать остатки, содержащие вредные примеси: уголь, окрашенные доски, ДСП, мусор или брикеты для гриля. Такие материалы при горении выделяют вещества, которые могут навредить растениям и почве.

После растопки золу пересыпают в металлическое ведро с крышкой и ставят его на улице на бетон или кирпич, подальше от всего, что может загореться. Когда пепел полностью остынет, его просеивают через сито, убирая углинки и мусор.

Как сохранить золу до весны

До весны заготовку держат в сухой закрытой посуде. Это важно, ведь дождь и талый снег вымывают из золы калий - именно тот элемент, ради которого удобрение и заготавливают. Поэтому оставлять пепел в открытых мешках или под открытым небом не стоит.

Как вносить удобрение

Просеянная древесная зола уже готова к применению, добавлять к ней ничего не нужно. В конце зимы ее равномерно рассыпают по пустым грядкам и слегка перемешивают с верхним слоем почвы. Ориентировочная норма - 50-70 граммов на 1 квадратный метр.

Но сначала стоит проверить кислотность почвы: если показатель pH превышает 7, такая подкормка не нужна. Еще один способ - добавлять золу небольшими порциями в компост и хорошо перемешивать.

Для каких растений зола полезна, а где ее нельзя

Наибольшую пользу пепел принесет овощным грядкам с кислой почвой, в частности там, где планируют выращивать капусту. В то же время азота в золе нет, поэтому полноценное комплексное удобрение она не заменит.

Нельзя сыпать золу на семена, молодую рассаду и корни: высокое содержание солей может их повредить. Не стоит вносить ее под голубику, рододендроны и азалии, которые любят кислую почву, а также на картофельные грядки - это повышает риск появления парши на клубнях. Нельзя смешивать золу с мочевиной или аммиачной селитрой.