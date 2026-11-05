Попіл від чистих дров містить калій, кальцій, фосфор і магній, тож може стати цінним безкоштовним добривом. Але щоб зола не втратила корисні властивості, її треба правильно зібрати та зберігати.

Власники приватних будинків узимку часто топлять дровами, але не всі знають, що попіл, який лишається в печі, - це готове безкоштовне добриво для грядок і саду. Те, що зазвичай викидають разом із золою, містить калій, кальцій, фосфор і магній. Однак таке добриво потрібно правильно заготовити, інакше воно втратить половину користі.

Як збирати і зберігати деревну золу, розповіли фахівці британської садівничої організації RHS, передає Новини.LIVE. Ось головні правила, які допоможуть огородникам.

Яку золу можна використовувати

Для городу підходить лише попіл від чистих, необроблених дров. Не можна брати залишки, які містять шкідливі домішки: вугілля, пофарбовані дошки, ДСП, сміття або брикети для гриля. Такі матеріали під час горіння виділяють речовини, які можуть нашкодити рослинам і ґрунту.

Після розтоплення золу пересипають у металеве відро з кришкою і ставлять його на вулиці на бетон чи цеглу, подалі від усього, що може зайнятися. Коли попіл повністю охолоне, його просіюють через сито, прибираючи вуглинки і сміття.

Як зберегти золу до весни

До весни заготовку тримають у сухому закритому посуді. Це важливо, бо дощ і талий сніг вимивають із золи калій - саме той елемент, заради якого добриво й заготовляють. Тому залишати попіл у відкритих мішках або просто неба не варто.

Як вносити добриво

Просіяна деревна зола вже готова до використання, додавати до неї нічого не треба. Наприкінці зими її рівномірно розсипають по порожніх грядках і злегка перемішують із верхнім шаром ґрунту. Орієнтовна норма - 50-70 грамів на 1 квадратний метр.

Але спершу варто перевірити кислотність ґрунту: якщо показник pH перевищує 7, така підгодівля не потрібна. Ще один спосіб - додавати золу невеликими порціями в компост і добре перемішувати.

Для яких рослин зола корисна, а де її не можна

Найбільшу користь попіл принесе овочевим грядкам із кислим ґрунтом, зокрема там, де планують вирощувати капусту. Водночас азоту в золі немає, тому повноцінне комплексне добриво вона не замінить.

Не можна сипати золу на насіння, молоду розсаду і коріння: високий вміст солей може їх пошкодити. Не варто вносити її під лохину, рододендрони й азалії, які люблять кислий ґрунт, а також на картопляні грядки - це підвищує ризик появи парші на бульбах. Не можна змішувати золу з сечовиною чи аміачною селітрою.