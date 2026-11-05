До топ-5 найкращих кредитних карток 2026 року увійшли продукти ПУМБ, Ідея Банку, monobank, Райффайзен Банку та Укрсиббанку. Найдовший грейс-період сягає 100 днів, проте реальна ставка за кредитом може становити 78-128% річних.

У 2026 році банки змінили підхід до кредитних карток: головною зброєю конкуренції стали не відсоткові ставки, а тривалий грейс-період, зручний мобільний застосунок і кешбек. Таких висновків дійшли в дослідженні РБК-Україна, яке склало рейтинг найкращих карток із кредитним лімітом на 2026 рік.

До топ-5 увійшли п'ять карток: ВСЕМОЖУ Online від ПУМБ, О.Картка від Ідея Банку, Чорна картка monobank (Універсал Банк), "100 днів 2.0" від Райффайзен Банку та SMART CARD від Укрсиббанку. Всі вони доступні будь-якому клієнту - для оформлення не потрібно мати зарплатну картку в цьому банку.

Грейс-період: скільки днів можна користуватися грошима без відсотків

Грейс-період - це кількість днів, протягом яких клієнт може погасити заборгованість без нарахування відсотків. У деяких банках він становить 45-56 днів, в інших - 62, 92 або навіть 100 днів. Усе, що виплачується поза пільговим періодом, уже має процентну складову.

Окремо вивчили мінімальний щомісячний платіж. Кожен банк встановлює свою умову, і зазвичай це 2-6% від суми заборгованості. Чим менший обов'язковий платіж, тим вищий бал картка отримувала в рейтингу.

Ставки: номінальна одна, реальна - зовсім інша

Заявлена банком номінальна ставка за кредитними картками зазвичай перебуває в межах 35-62% річних. Проте реальна ставка, яку банк зобов'язаний вказувати в документі "Паспорт споживчого кредиту", в середньому становить 78-128% річних. Саме на неї слід дивитися, коли порівнюєте картки.

За останні п'ять років ставки майже не змінювалися, натомість банки коригують інші параметри: збільшують ліміти, розширюють грейс-період, прибирають частину комісій. Комісія за готівкове поповнення рахунку тепер зустрічається дуже рідко, а комісії за перекази з кредитного на дебетовий рахунок стають лояльнішими.

Комісії за перекази та зняття готівки

Перекази кредитних коштів (P2P та IBAN) традиційно мають комісію 3-4%. Банки дедалі частіше тимчасово скасовують її під час великих розпродажів, наприклад на "чорну п'ятницю" чи в передноворічний сезон. Це стимулює клієнтів використовувати ліміт ширше, ніж для звичайних покупок у POS-терміналі.

Комісію за зняття кредитних коштів у банкоматі в рейтингу оцінювали окремо: найвищий бал давали, якщо її немає, середній - за комісію до 3,99%, нуль - якщо понад 3,99%.

Цифрові картки та оформлення онлайн

Частка цифрових карток у структурі нових емісій уже перевищує 75-80%. Багато банків пропонують картку з лімітом, яку оформлюють у застосунку і одразу підключають до ApplePay або GooglePay. Відсутність фізичного носія знижує ризик скімінгу та втрати картки.

Як вибрати картку і не переплатити

Перед оформленням кредитки варто перевірити реальну, а не номінальну ставку - вона вказана в "Паспорті споживчого кредиту". Зверніть увагу й на тривалість грейс-періоду: що він довший, то більше часу на погашення без відсотків. Також порівняйте розмір мінімального щомісячного платежу та комісії за перекази і зняття готівки.

Щоб узагалі не платити відсотки, заборгованість потрібно повністю закривати в межах грейс-періоду. У більшості застосунків є наочний трекінг днів до кінця розрахункового періоду та можливість налаштувати автопогашення - це допомагає не прострочити платіж і не сплатити неочікувану комісію.