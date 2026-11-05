Однокімнатна квартира в Ужгороді обходиться орендарям дорожче за місячну зарплату - медіанна ціна оренди сягнула 36 тисяч гривень на місяць і зросла за рік на 82%.

Ціни на житло на заході України б'ють нові рекорди - Ужгород очолив рейтинг найдорожчих міст країни за вартістю оренди невеликих квартир. За даними аналітичного звіту ЛУН, медіанна плата за однокімнатне житло тут підскочила за останні 12 місяців на 82%.

Зараз за однокімнатну квартиру в Ужгороді орендар щомісяця віддає близько 36 тисяч гривень. Це майже на 20% більше за медіанну зарплату в цьому місті - фактично місячного заробітку вже не вистачає, щоб покрити оренду.

Хто ще потрапив до антирейтингу дорожнечі

Цікаво, що найбільше подорожчання у відсотковому вимірі сталося не на заході. У Харкові орендні ставки за рік підскочили на 111%, але навіть після такого стрибка місто лишається значно доступнішим - медіанна ціна однокімнатного житла там становить близько 9,5 тисячі гривень на місяць.

У Києві ситуація інакша. Столична однокімнатна квартира в середньому коштує 17 тисяч гривень щомісяця, і порівняно з аналогічним періодом торік медіанна ставка не змінилася.

Як оренда тисне на сімейний бюджет

Якщо зіставити вартість житла з доходами населення, Ужгород знову виявляється на першому місці за рівнем фінансового навантаження. Орендар однокімнатної квартири тут витрачає на житло суму, еквівалентну 118% медіанної зарплати. У Києві це співвідношення значно нижче - 45%.

На столичному ринку останнім часом помітно додалося пропозицій. У період з початку серпня до початку жовтня кількість оголошень про здачу квартир зросла на 66%. За останні пів року медіанні ціни на оренду в Києві пішли вниз незалежно від кількості кімнат.

Як швидко знаходять орендарів

Попри збільшення кількості вільних оголошень і зниження ставок, попит на столичне житло лишається активним. Однокімнатну квартиру в середньому орендують уже через п'ять днів після появи пропозиції, а двокімнатну - приблизно за вісім днів.

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