Консерви - це не дешева заміна свіжим продуктам, а окрема категорія їжі, яка рятує, коли бюджет обмежений або немає часу готувати. Розповідаємо про 10 бюджетних консервованих продуктів, які варто тримати в коморі взимку.

Запас продуктів на зиму варто складати продумано, а не хапати з полиць усе підряд. Десять бюджетних консервованих продуктів допоможуть підтримувати різноманітний раціон у холодний сезон, навіть коли грошей обмаль.

Про це йдеться в матеріалі NV. Консерви часто вважають «дешевшою і гіршою версією» свіжих продуктів, однак насправді це окрема категорія їжі, яка може бути повноцінною частиною здорового раціону. Деякі поживні речовини під час термічної обробки втрачаються, але інші, навпаки, стають доступнішими для організму.

Що варто покласти в комору

Перше місце в списку - консервована чорна квасоля. Це один із найпростіших способів додати до страви рослинний білок і клітковину без тривалого замочування та варіння. Банка квасолі легко перетворюється на начинку для тако, добавку до салату чи супу, основу для густого рагу або доповнення до яєць і круп.

Схоже працює нут: у ньому є білок, клітковина, фолат і залізо. Продукт зручний тим, що пасує і до солоних, і до умовно десертних страв - від хумусу до запеченої хрумкої закуски. Поєднання нуту з крупою та овочами дає ситну страву без дорогих інгредієнтів.

Серед рибних консервів у NV виділяють сардини. Вони містять повноцінний білок, омега-3 жирні кислоти EPA і DHA, вітамін B12, селен, а сардини з їстівними кісточками - ще й кальцій. Бонус: сардини належать до видів риби з низьким рівнем ртуті. Їх можна розім'яти з лимонним соком і зеленню, намазати на хліб або додати до пасти.

Тунець - ще одне зручне джерело білка без розморожування. Важливий нюанс: консервований light tuna, який зазвичай роблять зі skipjack, має нижчий рівень ртуті, тоді як albacore або white tuna - вищий. Тому види риби краще чергувати. Тунець добре працює в салаті з квасолею, пасті або сендвічі.

Консервоване гарбузове пюре - джерело каротиноїдів, зокрема бета-каротину, який організм перетворює на вітамін А, важливий для зору та імунітету. А консервовані помідори мають цікаву особливість: під час нагрівання лікопін у них стає доступнішим для засвоєння, тож банка томатів - зручна основа для супу, соусу до пасти, шакшуки чи чилі.

Для текстурної різноманітності варто мати серцевини артишоку (клітковина, пасують до омлетів, салатів і піци) та серцевини пальми (клітковина й калій, додають об'єму салату без зайвих калорій). Консервований буряк позбавляє від запікання та чищення, містить фолат, калій і беталаїни; його додають до салату з сиром і горіхами або подають гарніром.

Завершують список консервовані персики. За даними NV, за вмістом низки поживних речовин вони можуть не поступатися свіжим плодам. Головне - обирати варіант у воді або 100% фруктовому соку, а не в солодкому сиропі, щоб уникнути зайвого цукру.

Як обрати консерви, щоб вони були справді корисними

Головне правило - дивитися не лише на ціну, а й на склад. Для овочів і бобових краще обирати варіанти без доданої солі або з її невеликою кількістю, рибу - у власному соку, воді чи оливковій олії, а фрукти - у воді або 100% соку замість сиропу. Звичайну консервовану квасолю перед використанням можна промити водою, щоб зменшити кількість натрію.

Станом на листопад 2026 року консерви лишаються відносно бюджетним варіантом. У київських супермаркетах банка консервованої квасолі (400 г) коштує близько 40-60 гривень, тунця у власному соку (160 г) - від 85 гривень, а консервовані помідори (400 г) - 55-80 гривень. Консервовані персики у 100% соку (820 г) обійдуться приблизно в 90-120 гривень.

У здоровому харчуванні консерви не повинні конкурувати зі свіжими продуктами за звання «найкорисніших» - у них просто інша роль. Вони довго зберігаються, не залежать від сезону, скорочують час приготування і часто коштують дешевше. Найкраща комора - та, де є з чого швидко скласти нормальну їжу.

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