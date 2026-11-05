Консервы - это не дешевая замена свежим продуктам, а отдельная категория еды, которая выручает, когда бюджет ограничен или нет времени готовить. Рассказываем о 10 бюджетных консервированных продуктах, которые стоит держать в кладовой зимой.

Запас продуктов на зиму стоит составлять продуманно, а не хватать с полок все подряд. Десять бюджетных консервированных продуктов помогут поддерживать разнообразный рацион в холодный сезон, даже когда денег мало.

Об этом говорится в материале NV. Консервы часто считают «более дешевой и худшей версией» свежих продуктов, однако на самом деле это отдельная категория еды, которая может быть полноценной частью здорового рациона. Некоторые питательные вещества при термической обработке теряются, но другие, наоборот, становятся более доступными для организма.

Что стоит положить в кладовую

Первое место в списке - консервированная черная фасоль. Это один из самых простых способов добавить в блюдо растительный белок и клетчатку без длительного замачивания и варки. Банка фасоли легко превращается в начинку для тако, добавку к салату или супу, основу для густого рагу или дополнение к яйцам и крупам.

Похожим образом работает нут: в нем есть белок, клетчатка, фолат и железо. Продукт удобен тем, что подходит и к соленым, и к условно десертным блюдам - от хумуса до запеченной хрустящей закуски. Сочетание нута с крупой и овощами дает сытное блюдо без дорогих ингредиентов.

Среди рыбных консервов в NV выделяют сардины. Они содержат полноценный белок, омега-3 жирные кислоты EPA и DHA, витамин B12, селен, а сардины со съедобными косточками - еще и кальций. Бонус: сардины относятся к видам рыбы с низким уровнем ртути. Их можно размять с лимонным соком и зеленью, намазать на хлеб или добавить к пасте.

Тунец - еще один удобный источник белка без разморозки. Важный нюанс: консервированный light tuna, который обычно делают из skipjack, имеет более низкий уровень ртути, тогда как albacore или white tuna - более высокий. Поэтому виды рыбы лучше чередовать. Тунец хорошо работает в салате с фасолью, пасте или сэндвиче.

Консервированное тыквенное пюре - источник каротиноидов, в частности бета-каротина, который организм превращает в витамин А, важный для зрения и иммунитета. А консервированные помидоры имеют интересную особенность: при нагревании ликопин в них становится более доступным для усвоения, поэтому банка томатов - удобная основа для супа, соуса к пасте, шакшуки или чили.

Для текстурного разнообразия стоит иметь сердцевины артишока (клетчатка, подходят к омлетам, салатам и пицце) и сердцевины пальмы (клетчатка и калий, добавляют объема салату без лишних калорий). Консервированная свекла избавляет от запекания и чистки, содержит фолат, калий и беталаины; ее добавляют к салату с сыром и орехами или подают гарниром.

Завершают список консервированные персики. По данным NV, по содержанию ряда питательных веществ они могут не уступать свежим плодам. Главное - выбирать вариант в воде или 100% фруктовом соке, а не в сладком сиропе, чтобы избежать лишнего сахара.

Как выбрать консервы, чтобы они были действительно полезными

Главное правило - смотреть не только на цену, но и на состав. Для овощей и бобовых лучше выбирать варианты без добавленной соли или с ее небольшим количеством, рыбу - в собственном соку, воде или оливковом масле, а фрукты - в воде или 100% соке вместо сиропа. Обычную консервированную фасоль перед использованием можно промыть водой, чтобы уменьшить количество натрия.

По состоянию на ноябрь 2026 года консервы остаются относительно бюджетным вариантом. В киевских супермаркетах банка консервированной фасоли (400 г) стоит около 40-60 гривен, тунца в собственном соку (160 г) - от 85 гривен, а консервированные помидоры (400 г) - 55-80 гривен. Консервированные персики в 100% соке (820 г) обойдутся примерно в 90-120 гривен.

В здоровом питании консервы не должны конкурировать со свежими продуктами за звание «самых полезных» - у них просто другая роль. Они долго хранятся, не зависят от сезона, сокращают время приготовления и часто стоят дешевле. Лучшая кладовая - та, где есть из чего быстро собрать нормальную еду.

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