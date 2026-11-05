Украинцы, выросшие без родителей, имеют право на жилье от государства, однако получить квартиру удается далеко не всем. Юрист объяснил, в каких случаях реально через суд добиться жилья или денежной компенсации.

Компенсация за поврежденное жилье в Украине - тема, с которой сталкиваются тысячи семей, но отдельная категория граждан, выросших без родителей, годами ждет квартиры в очереди и получает лишь отказы. Рассказываем, когда обращение в суд действительно дает шанс добиться жилья или денег.

История, которую разобрал юрист Константин Гончаренко на портале «Юристы.UA», показательна: мужчина со статусом сироты стоит в квартирной очереди еще с 2011 года, но жилье так и не получил. В денежной компенсации ему тоже отказали, объяснив это войной.

Можно ли через суд получить квартиру

Военное положение, по словам юриста, не отменяет права сирот на жилье. Поэтому отказ можно обжаловать, и уже есть прецеденты, когда суды вставали на сторону людей, годами ждавших жилье.

Например, по делу № 187/210/20 Верховный Суд обязал местные власти предоставить жилье человеку из числа детей-сирот. Однако выиграть такое дело удается не всегда, и многое зависит от места человека в очереди.

Когда суд может помочь

Если человек стоит первым в списке на внеочередное получение жилья или перед ним нет людей с большими льготами - шансы на успех высоки. Если же впереди есть другие претенденты, которые тоже имеют право на первоочередное обеспечение квартирой, суд не может позволить обойти их. Такую позицию суды высказывали, в частности, в деле № 522/9768/16-ц.

Важно и то, когда человека поставили на учет. Нужно подтвердить, что это произошло до достижения 23 лет, и что изменения в жилищном законодательстве не «сбросили» его очередь. Дата постановки на учет - в приведенном случае 2011 год - сохраняется.

Можно ли требовать деньги вместо квартиры

Из-за войны или нехватки денег в госбюджете не могут отказывать в компенсации, подчеркивает юрист. Стоит учитывать возраст заявителя и то, откуда должны выделяться средства.

Если человеку более 35 лет, то с 2022 года выплату компенсации должен финансировать местный бюджет. Для людей в возрасте от 23 до 35 лет предусмотрено совместное финансирование: половину средств предоставляет государство, другую половину - местные власти.

Что сделать перед обращением в суд

Сначала советуют собрать документы, подтверждающие право на жилье и причины отказа. Для этого нужно обратиться в местный совет или исполком и попросить:

копию решения о постановке на квартирный учет;

справку о текущем месте в очереди;

письменный отказ в предоставлении квартиры или компенсации;

информацию о местных жилищных программах и их финансировании.

Если отказали только устно, нужно подать письменное заявление и получить официальный ответ. Именно эти документы помогут понять, есть ли основания для судебного иска.

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