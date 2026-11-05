Из денежного обеспечения военных удерживают 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, а не 5%, как с гражданской зарплаты. НДФЛ ежемесячно компенсируют, а вот сбор военный платит фактически сам.

Выплаты для семей военных, пропавших без вести, и денежное обеспечение самих защитников имеют свою специфику налогообложения, о которой стоит знать каждому, кто служит или получает выплаты от государства. В 2026 году правила остаются стабильными, но есть важные нюансы, которые могут повлиять на сумму, фактически поступающую на руки.

Из денежного обеспечения военных удерживают 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. В то же время с гражданской зарплаты ставка сбора составляет 5%, поэтому расчетный лист военнослужащего существенно отличается от листа работника мирной профессии. Дело в том, что повышение военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года не затронуло выплаты за службу.

Что входит в денежное обеспечение

Денежное обеспечение состоит из должностного оклада, оклада за звание, надбавки за выслугу, премии и других доплат. Все эти составляющие облагают по ставке для военных. При этом денежное обеспечение не считается зарплатой, поэтому налоговую социальную льготу в месяце его получения не применяют.

Отдельно стоит знать о боевых и зональных вознаграждениях. Боевые 30 000, 50 000 и 100 000 грн, а также зональные 70 000 и 170 000 грн являются частью денежного обеспечения. Отдельного освобождения от НДФЛ для них нет, поэтому налог начисляют по ставке 18%.

Как работает компенсация НДФЛ и почему сбор остается

Главный момент, который часто путают, - именно НДФЛ удерживают, но по постановлению Кабмина №44 от 15.01.2004 ежемесячно возвращают отдельной выплатой. То есть фактическая нагрузка обычно ограничивается только сбором. А вот военный сбор в 1,5% не компенсируют, и именно эти 1,5% военный реально платит сам.

Налоги удерживает финансовая служба части, выплачивающая обеспечение, и она же отражает их в расчете 4ДФ. Самостоятельно считать или платить налоги с денежного обеспечения военному не нужно.

Когда военный сбор не удерживают вовсе

За дни непосредственного участия в боевых действиях военный сбор не удерживают. Это освобождение действует с 9 июля 2022 года и касается только подтвержденного периода участия в мероприятиях по отпору вооруженной агрессии. Если участие длилось не весь месяц, остальное обеспечение обложат ставкой 1,5%.

Вот пример расчета. Месяц службы в тылу: из 25 000 грн денежного обеспечения удержат 4 500 грн НДФЛ и 375 грн сбора, а затем начислят 4 500 грн компенсации. На руки поступит 24 625 грн. А если к 25 000 грн добавляется 100 000 грн боевых за полный месяц участия, НДФЛ составляет 22 500 грн и компенсируется, а сбор не удерживают - военный получит все 125 000 грн.

Какие выплаты не облагают вовсе

Есть перечень выплат, с которых налоги не удерживают. Это единовременная помощь семьям погибших или пропавших без вести, включая 15 млн грн, компенсация за надлежащее жилое помещение, благотворительная помощь участникам боевых действий, а также помощь мобилизованным и их семьям. Помощь при ранении или инвалидности отдельно в кодексе не названа, поэтому ее статус стоит уточнить в финслужбе.

Что делать, если ошибочно удержали сбор или НДФЛ

В расчетном листе должны быть отдельные строки НДФЛ, компенсации и военного сбора. Признаками ошибки являются 5% сбора, удержание сбора за боевые дни или отсутствие компенсации. Начать стоит с рапорта в финслужбу части - ошибку агента исправляет сам агент. Данные можно сверить со сведениями ГРФЛ в электронном кабинете.

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