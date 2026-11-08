Абоненти «Київстар» можуть змінити тарифний план кількома способами: онлайн на сайті, у застосунку, за телефоном або в магазині. Розповідаємо, як це зробити і що врахувати перед переходом.

Тарифи мобільного зв'язку оператори оновлюють регулярно, тож абонентам буває вигідно переглянути свій план і за потреби перейти на вигідніший.

Змінити тарифний план можна кількома способами: онлайн у кабінеті, у застосунку, за телефоном або у магазині. Найшвидший варіант - зробити все самостійно, не виходячи з дому.

Як повідомляє сайт «Київстар», оператор пропонує п'ять основних варіантів зміни тарифу. Детальніше про кожен - в офіційній інструкції на сайті компанії.

Як змінити тариф: п'ять способів

Перший спосіб - прямо на сайті оператора. Достатньо авторизуватися в особистому кабінеті, після чого система підбере оптимальний тариф, а інколи додає персональну пропозицію.

Другий варіант - зателефонувати за номером 477 або 477*1. Так само змінити тариф можна через застосунок «Мій Київстар» у розділі «Усі тарифи», де зібрані всі доступні плани.

Ще один спосіб - звернутися за номером 466, де допоможуть підібрати і підключити новий тариф. Тим, кому зручніше офлайн, підійдуть магазини «Київстар» по всій Україні.

Що врахувати перед зміною тарифу

Сама заміна тарифу безкоштовна, проте нова абонплата почне діяти одразу за обраним пакетом. Перед переходом варто перевірити баланс і залишки пакетів: частина бонусів при зміні плану може не зберегтися.

Дізнатися поточний тариф і поставити запитання оператору можна за номером 466 - він безкоштовний з номерів «Київстар» по Україні. З номерів інших мереж дзвінок приймають на 0 800 300 466.

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