Тарифи мобільного зв'язку оператори оновлюють регулярно, тож абонентам буває вигідно переглянути свій план і за потреби перейти на вигідніший.

Змінити тарифний план можна кількома способами: онлайн у кабінеті, у застосунку, за телефоном або у магазині. Найшвидший варіант - зробити все самостійно, не виходячи з дому.

Як повідомляє сайт «Київстар», оператор пропонує п'ять основних варіантів зміни тарифу. Детальніше про кожен - в офіційній інструкції на сайті компанії.

Як змінити тариф: п'ять способів

Перший спосіб - прямо на сайті оператора. Достатньо авторизуватися в особистому кабінеті, після чого система підбере оптимальний тариф, а інколи додає персональну пропозицію.

Другий варіант - зателефонувати за номером 477 або 477*1. Так само змінити тариф можна через застосунок «Мій Київстар» у розділі «Усі тарифи», де зібрані всі доступні плани.

Ще один спосіб - звернутися за номером 466, де допоможуть підібрати і підключити новий тариф. Тим, кому зручніше офлайн, підійдуть магазини «Київстар» по всій Україні.

Тарифи Київстар: який самий доступний та дешевий

Що врахувати перед зміною тарифу

Сама заміна тарифу безкоштовна, проте нова абонплата почне діяти одразу за обраним пакетом. Перед переходом варто перевірити баланс і залишки пакетів: частина бонусів при зміні плану може не зберегтися.

Дізнатися поточний тариф і поставити запитання оператору можна за номером 466 - він безкоштовний з номерів «Київстар» по Україні. З номерів інших мереж дзвінок приймають на 0 800 300 466.

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