Абоненты «Киевстар» могут сменить тарифный план несколькими способами: онлайн на сайте, в приложении, по телефону или в магазине. Рассказываем, как это сделать и что учесть перед переходом.

Тарифы мобильной связи операторы обновляют регулярно, поэтому абонентам бывает выгодно пересмотреть свой план и при необходимости перейти на более выгодный.

Сменить тарифный план можно несколькими способами: онлайн в кабинете, в приложении, по телефону или в магазине. Самый быстрый вариант - сделать всё самостоятельно, не выходя из дома.

Как сообщает сайт «Киевстар», оператор предлагает пять основных вариантов смены тарифа. Подробнее о каждом - в официальной инструкции на сайте компании.

Как сменить тариф: пять способов

Первый способ - прямо на сайте оператора. Достаточно авторизоваться в личном кабинете, после чего система подберёт оптимальный тариф, а иногда добавляет персональное предложение.

Второй вариант - позвонить по номеру 477 или 477*1. Так же сменить тариф можно через приложение «Мой Киевстар» в разделе «Все тарифы», где собраны все доступные планы.

Ещё один способ - обратиться по номеру 466, где помогут подобрать и подключить новый тариф. Тем, кому удобнее офлайн, подойдут магазины «Киевстар» по всей Украине.

Что учесть перед сменой тарифа

Сама замена тарифа бесплатная, однако новая абонплата начнёт действовать сразу по выбранному пакету. Перед переходом стоит проверить баланс и остатки пакетов: часть бонусов при смене плана может не сохраниться.

Узнать текущий тариф и задать вопрос оператору можно по номеру 466 - он бесплатный с номеров «Киевстар» по Украине. С номеров других сетей звонок принимают на 0 800 300 466.

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