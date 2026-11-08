Тарифы мобильной связи операторы обновляют регулярно, поэтому абонентам бывает выгодно пересмотреть свой план и при необходимости перейти на более выгодный.

Сменить тарифный план можно несколькими способами: онлайн в кабинете, в приложении, по телефону или в магазине. Самый быстрый вариант - сделать всё самостоятельно, не выходя из дома.

Как сообщает сайт «Киевстар», оператор предлагает пять основных вариантов смены тарифа. Подробнее о каждом - в официальной инструкции на сайте компании.

Как сменить тариф: пять способов

Первый способ - прямо на сайте оператора. Достаточно авторизоваться в личном кабинете, после чего система подберёт оптимальный тариф, а иногда добавляет персональное предложение.

Второй вариант - позвонить по номеру 477 или 477*1. Так же сменить тариф можно через приложение «Мой Киевстар» в разделе «Все тарифы», где собраны все доступные планы.

Ещё один способ - обратиться по номеру 466, где помогут подобрать и подключить новый тариф. Тем, кому удобнее офлайн, подойдут магазины «Киевстар» по всей Украине.

Тарифы Киевстар: самый доступный и дешевый

Что учесть перед сменой тарифа

Сама замена тарифа бесплатная, однако новая абонплата начнёт действовать сразу по выбранному пакету. Перед переходом стоит проверить баланс и остатки пакетов: часть бонусов при смене плана может не сохраниться.

Узнать текущий тариф и задать вопрос оператору можно по номеру 466 - он бесплатный с номеров «Киевстар» по Украине. С номеров других сетей звонок принимают на 0 800 300 466.

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