Министерство образования и науки обновило порядок реагирования на буллинг и насилие в учебных заведениях. Такие случаи будет рассматривать единая комиссия, пишет Today.ua.

Изменения в школах в Украине касаются всех участников образовательного процесса - Министерство образования и науки обновило порядок реагирования на буллинг и насилие в учебных заведениях. Теперь такие случаи будет рассматривать единая комиссия, которая оценит обстоятельства инцидента и определит необходимые меры поддержки ребенка.

Руководитель заведения должен рассмотреть сообщение в течение суток с момента его регистрации. Если же есть признаки насилия, он обязан незамедлительно, не позднее чем за три часа, уведомить полицию и службу по делам детей.

Что будут считать насилием

Новый механизм закреплен в утвержденных МОН порядках реагирования на буллинг и применения мер воспитательного воздействия. Обновленный порядок распространяется на обучающихся, работников заведений и других лиц, вовлеченных в образовательный процесс.

Среди возможных признаков насилия названо экономическое давление, в частности лишение имущества или препятствование доступу к образованию. Речь идет также об оскорблениях, угрозах, унижении, преследовании и запугивании, нежелательном поведении сексуального характера и нежелательных физических действиях - от толчков до ударов.

Систематическим насилие будут считать, если оно произошло два или более раз в течение 12 месяцев. Отсчет ведут от регистрации сообщения о первом случае или от самого случая, даже если о нем официально не сообщали.

Важно: устанавливать сам факт буллинга комиссия не уполномочена - это может сделать только суд.

Как будут учитывать позицию ребенка

Во время рассмотрения ребенка должны выслушать с учетом его возраста и уровня зрелости, а его позицию обязательно зафиксировать. Рядом должны быть родители или их представители, а также практический психолог либо социальный педагог. Без родителей выслушать ребенка можно только с их письменного согласия.

Когда комиссия примет решение, заведение должно следить за его выполнением. Если меры не дают ожидаемого результата, их пересмотрят и при необходимости скорректируют.

Как будут подавать сообщения о насилии

Каждое заведение должно утвердить внутреннее положение о предотвращении и противодействии насилию, назначить ответственного за прием и регистрацию сообщений и вести учет всех обращений.

Для сообщений предусмотрены разные каналы: электронная почта, телефонные линии, ящики для письменных обращений. Обратиться можно будет и анонимно.

МОН планирует в ближайшее время предоставить методические рекомендации для внедрения изменений. Министерство и ЮНЕСКО уже провели для работников образования серию разъяснительных вебинаров, записи которых доступны на YouTube.

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