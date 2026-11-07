Через Украину проходит холодный атмосферный фронт - в ближайшие дни ожидается снег, местами с дождем, а ночью температура будет опускаться до -6°. На дорогах утром возможна гололедица, однако уже с середины следующей недели потеплеет до +15°.

Арктический холод и снегопады в Украине уже дают о себе знать - через территорию страны проходит холодный атмосферный фронт с северо-запада, поэтому 7-9 ноября сохранится по-настоящему зимняя погода с морозами до -6°, снегом и гололедицей на дорогах.

Детальный прогноз на десять дней для Фактов ICTV составила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, в ближайшие дни стоит ожидать осадков в виде снега, местами с дождем, а теплая погода вернется лишь ближе к середине следующей недели.

Погода на выходные 7-8 ноября

В субботу, 7 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью фронт повлияет на большинство областей, а днем в центральных, южных и восточных регионах ожидается небольшой снег и мокрый снег, на юге и востоке - местами с дождем. Осадки будут незначительными и преимущественно локальными.

В северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами гололедица. Впрочем, как отмечает синоптик, надолго она не задержится, ведь днем температура стабильно плюсовая. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, в южной части страны днем местами порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +2° до -3°, в западных областях -1-6° мороза. Днем по Украине ожидается 0-6° тепла.

В воскресенье, 8 ноября, также будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. На Прикарпатье ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 0-6° мороза, днем 0-6° тепла.

Начало недели: когда ударят самые сильные морозы

В понедельник, 9 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. На Правобережье ночью и утром местами туман. Температура ночью от +2° до -3°, в западных областях 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

Во вторник, 10 ноября, также будет облачно с прояснениями, без осадков. По Украине, кроме запада, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Ночью от +2° до -3°, днем 3-8° тепла, на крайнем юге страны - до +12°.

В среду, 11 ноября, в Украине облачно. Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем в Украине, кроме востока, мокрый снег и дождь. Температура ночью от +4° до -2°, днем 3-8° тепла, на крайнем юге - до +12°.

Когда в Украине потеплеет

По консультативному прогнозу на 12-15 ноября, в течение этих дней ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Лишь 12 ноября в западных областях и 13 ноября в Украине преимущественно без осадков.

После 12 ноября температура повысится - ночных морозов уже не будет. Ночью ожидается 0-6° тепла, днем 4-11° тепла. Вместе с тем 11 ноября в Украину придет новый атмосферный фронт, который принесет осадки и увеличение облачности, но вместе с тем и потепление - ночные морозы окончательно отступят.

Что означает такая погода для водителей

В условиях гололедицы на дорогах и заморозков ночью синоптики советуют водителям быть особенно внимательными утром и вечером, когда температура колеблется около нуля. Скользко чаще всего бывает на мостах, эстакадах и открытых участках трасс, где дорожное покрытие остывает быстрее.

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