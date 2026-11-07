Официальное трудоустройство не лишает студента выплаты по потере кормильца, но деньги сохраняются только при двух условиях - дневная форма обучения и возраст до 23 лет.

Пенсию при потере кормильца получают дети умершего, и официальная работа не отменяет эти выплаты. Пенсионный фонд Украины разъяснил, в каких случаях трудоустройство влияет на деньги, а в каких - нет.

Такая пенсия положена детям умершего кормильца, которые учатся на дневной форме, - об этом разъяснили в Пенсионном фонде. Это может быть школа, профессионально-техническое учебное заведение или вуз. Право на выплату определяет Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Деньги выплачивают до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет. То есть есть два ключевых критерия: дневная форма и возраст. Если студент переходит на заочную или вечернюю форму, право на пенсию теряется.

Для детей-сирот правило мягче: выплата сохраняется до 23 лет независимо от того, учатся они сейчас или нет. Здесь форма обучения не имеет значения.

Официальная работа и заработная плата на право получать эту пенсию не влияют. Студент дневной формы, которому еще нет 23 лет, продолжает получать назначенную выплату в полном объеме, даже если работает.

Что делать, если студент трудоустроился

Отдельно сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве студента-получателя не нужно, ведь работа не меняет размер и факт выплаты. Но изменения, влияющие на назначение, - например переход на заочную форму или отчисление из заведения - следует сообщить в течение 10 дней.

Если скрыть такое изменение, пенсию могут пересчитать, а излишне выплаченные деньги придется вернуть. Поэтому родителям и опекунам стоит следить за статусом обучения ребенка.

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