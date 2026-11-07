Выезд за границу и документы для пограничников остаются среди самых популярных запросов украинцев, однако слухи о массовом оттоке людей накануне зимы не подтвердились - Госпогранслужба официально опровергла информацию об увеличении числа тех, кто выезжает за границу из-за опасений сложной зимы.

Как сообщает Укринформ, об этом в телеэфире заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он привел статистику, которая опровергает сообщения о "массовом выезде". "В октябре границу пересекли в целом 3 млн 60 тыс. граждан, 85% из которых - граждане Украины. В сентябре пассажиропоток был на уровне 3 млн 300 тыс. граждан, то есть идет уменьшение. И за последние дни, если брать уже ноябрь, то увеличения пассажиропотока мы не видим", - отметил Демченко.

По его словам, в октябре общая динамика движения на выезд и въезд разделилась пополам - 50 на 50. То есть явного преимущества выезда из Украины не было, как и увеличения количества тех, кто въезжает. Такая же ситуация сохраняется и в ноябре.

За сутки границу на всем ее участке в будни пересекают около 80 тысяч граждан. В выходные пассажиропоток традиционно растет и может достигать 90-100 тысяч пересечений в обоих направлениях. "Но в целом динамика пассажиропотока сейчас не идет на рост, и нет четкого преимущества ни на выезд из Украины, ни на въезд", - подытожил спикер ГПСУ.

Отдельно в ГПСУ опровергли и другой фейк - о гигантских очередях на границе с Польшей и якобы необходимости ждать до 40 часов. Такая информация о задержках также не соответствует действительности. Тем временем пограничники периодически называют самые загруженные пункты пропуска, чтобы путешественники могли планировать маршрут.

Что важно знать перед выездом за границу

Перед поездкой стоит проверить срок действия паспорта для выезда за границу. Для мужчин призывного возраста могут действовать дополнительные требования по пересечению государственной границы, поэтому лучше заранее уточнить правила на официальных ресурсах ГПСУ или в пункте пропуска. Также полезно следить за загруженностью КПП, которую пограничники время от времени публикуют.

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