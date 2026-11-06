Абонентам Киевстар, которые потеряли телефон или SIM-карту, не обязательно покупать новый стартовый пакет - потерянный номер можно восстановить, сохранив тариф, деньги на счете и все подключенные услуги. Рассказываем пошагово, как это сделать.

Как восстановить номер после потери телефона - это проще, чем кажется: потерянную SIM можно вернуть, сохранив тариф, деньги на счете и все подключенные услуги.

Восстановить SIM-карту можно двумя способами - в любом магазине оператора или самостоятельно дома.

Как сообщает сайт Киевстара, в магазине негарантийная замена SIM стоит 50 грн, а для самостоятельной замены нужно приобрести Smart SIM за 150 грн.

Как восстановить номер самостоятельно

Сначала нужно приобрести Smart SIM в интернет-магазине, вставить ее в телефон и набрать *111# - это необходимо для активации карты.

Далее наберите запрос *245*380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, где 380ХХXXXXXXX - это ваш номер телефона, а YYYYYY - 8 цифр PUK1 старой SIM-карты.

Номер восстановится в течение 7 часов - об этом придет SMS. Пока идет активация, абоненту начисляют 100 минут на Киевстар и 100 МБ. Проверить остаток можно с помощью *115#.

О чем помнить

Не пополняйте счет, пока не придет SMS о восстановлении номера.

В течение суток у вас есть 4 попытки корректно ввести запрос на замену SIM.

Если с момента активации Smart SIM прошло больше 7 дней, самостоятельная замена невозможна.

Если старая SIM-карта заблокирована, позвоните на 466.

Замена SIM в магазине

Зарегистрированным абонентам предоплаты для замены нужен паспорт гражданина Украины. Если номер не регистрировали, понадобятся данные по карте, которую восстанавливаете.

PUK-код указан на пластике от старой SIM. Его также можно узнать в приложении «Мій Київстар» или по номеру 466 или 0 800 300 466.

Чтобы никто другой не смог заменить вашу SIM, можно заблокировать самостоятельную замену: наберите *245*1#. Проверить статус - *245*3#, а снять блокировку - *245*2#.

Ранее Politeka сообщала, самые дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell: сколько платить и что входит.

Также Politeka сообщала, льготный тариф «Киевстар» для пенсионеров: что входит в пакет и как его подключить.