За сутки средняя цена бензина А-95 упала на 27 копеек, дизель подешевел на 7 копеек, а автогаз вместо этого резко прибавил в цене.

Новые цены на топливо на АЗС в Украине продолжают понемногу снижаться - бензин и дизель дешевеют уже несколько дней подряд, однако автогаз пошел в противоположную сторону.

Как передает Укринформ, в пятницу, 6 ноября, средняя цена бензина марки А-95 снизилась на 27 копеек - до 89,57 грн за литр. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек и теперь стоит 104,57 грн за литр. Данные приводит портал minfin.com.ua.

Как изменились цены на разные марки топлива

Бензин премиум-класса А-95 за сутки упал на 18 копеек и стоит 93,37 грн за литр. Бензин марки А-92 подешевел на 5 копеек - до 85,5 грн за литр.

При этом средняя цена автогаза выросла сразу на 49 копеек и достигла 59,93 грн за литр. Это единственный вид топлива, который за сутки прибавил в цене.

Сколько стоит топливо в разных сетях заправок

Цены на АЗС заметно отличаются в зависимости от сети. Дешевле всего бензин А-95 сейчас можно найти в сети Авантаж 7 - 86,95 грн за литр, а дороже всего в ОККО и WOG - по 92,9 грн за литр.

Полный расклад цен выглядит так:

«Укрнафта»: А-95 - 87,9 грн/л, дизель - 103,9 грн/л, автогаз - 57,9 грн/л.

«Авантаж 7»: А-95 - 86,95 грн/л, дизель - 101 грн/л, автогаз - 57,45 грн/л.

«ОККО»: А-95 - 92,9 грн/л, дизель - 106,9 грн/л, автогаз - 61,9 грн/л.

«БРСМ-Нафта»: А-95 - 86,99 грн/л, дизель - 102,72 грн/л, автогаз - 58,13 грн/л.

«WOG»: А-95 - 92,9 грн/л, дизель - 106,9 грн/л, автогаз - 60,9 грн/л.

«UPG»: А-95 - 88,9 грн/л, дизель - 102,9 грн/л, автогаз - 59,9 грн/л.

«BVS»: А-95 - 89,9 грн/л, дизель - 109 грн/л, автогаз - 57,23 грн/л.

Самый дорогой дизель продает сеть BVS - 109 грн за литр, тогда как в Авантаж 7 он стоит лишь 101 грн. Разница между сетями достигает 8 гривен на литре.

Как менялись цены накануне

Для сравнения, в четверг, 5 ноября, бензин А-95 подешевел на 23 копейки - до 89,84 грн за литр, а дизель наоборот подорожал на 4 копейки - до 104,64 грн за литр. Так что тренд на удешевление бензина сохраняется уже несколько дней.

В то же время на мировом рынке цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу поставок с Ближнего Востока, что в перспективе может повлиять и на украинские АЗС.

Ранее Politeka сообщала, сколько теперь стоит литр бензина и куда идут цены.

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