Банки могут проверять даже обычное снятие наличных в банкомате, если операция кажется подозрительной или не соответствует задекларированным доходам клиента.

Выплата денег через ПриватБанк в ноябре касается тысяч украинцев, однако и обычное снятие наличных в банкомате теперь могут проверять. Банки вправе спросить, откуда средства, и потребовать справку о доходах, если операция кажется им необычной или не соответствует финансовому профилю клиента.

Поводом для дополнительного внимания может стать не только превышение лимитов на переводы, но и регулярное снятие значительных сумм в банкомате, частые поступления или резкое изменение финансовой активности. Обязательный финансовый мониторинг действует для операций от 400 000 гривен, а чтобы избежать блокировки счета, стоит хранить документы о происхождении средств. Об этом рассказали юристы компании YANKIV.

Когда снятие наличных может привлечь внимание банка

Банки самостоятельно устанавливают лимиты на снятие наличных в банкоматах. В зависимости от финучреждения они составляют от 10 000 до 40 000 гривен за одну операцию. В то же время общий суточный лимит на снятие наличных в Украине ограничен суммой 100 000 гривен по правилам Национального банка Украины.

Особое внимание банк может обратить, если клиент снимает более половины средств, поступающих на его счет. Такое поведение становится одним из факторов проверки, особенно если операции не совпадают с привычной финансовой активностью человека.

Проверки касаются и пополнения счетов через платежные терминалы. Еще в 2023 году Национальный банк ужесточил требования к внесению наличных через такие устройства, введя обязательную проверку личности по номеру телефона. Для отдельных платежей, в частности коммунальных, предусмотрены исключения.

Какие операции проверяют обязательно

Законодательство о предотвращении отмывания доходов предусматривает обязательный финансовый мониторинг операций на сумму от 400 000 гривен при наличии установленных законом признаков. Особое внимание уделяют переводам за границу, операциям с лицами и компаниями из стран-агрессоров или офшорных зон, а также операциям с участием политически значимых лиц.

Банк также может обратить внимание на частые переводы, резкое увеличение поступлений на счет или суммы, не соответствующие информации, предоставленной при открытии счета. Важно: само по себе большое число переводов или снятие значительной суммы не означает автоматической блокировки. Банк оценивает обстоятельства и может запросить документы, подтверждающие происхождение средств.

Что делать, если банк просит подтвердить доходы

Если операция вызвала подозрение, финучреждение может попросить подтвердить источник происхождения денег или предоставить справку о доходах. Поэтому важно сохранять документы, подтверждающие доходы и платежи, особенно если речь идет о крупных суммах или необычных поступлениях.

Для подтверждения могут понадобиться: справка о доходах с места работы, налоговая декларация, договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или другие документы, объясняющие происхождение средств. Чем быстрее клиент предоставит объяснения, тем быстрее банк снимет ограничения.

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