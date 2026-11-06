Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 7 по 13 ноября показывает, что днем температура будет колебаться от +3° до +7°, а осадки синоптики прогнозируют трижды в течение недели.

Предыдущий недельный прогноз для Киевщины уже предупреждал о дождях, и новая недельная сводка подтверждает: осадки вернутся в регион трижды в течение ближайших семи дней. Киевскую область с 7 по 13 ноября накроют дожди, а температура днем удержится в пределах от +3° до +7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 7 по 13 ноября температура днем в Киевской области будет колебаться от +3° до +7°, а ночью - от 0° до +4°.

В субботу, 7 ноября, воздух прогреется лишь до +3°, ночью похолодает до +1°, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 8 ноября, столбики термометров днем подскочат до +6°, а ночью опустятся до 0°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 9 ноября, температура достигнет максимума недели - +7° днем, ночью же удержится на отметке +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, днем также будет +7°, ночью +3°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В среду, 11 ноября, температура немного снизится - днем +5°, ночью +3°. Небо будет облачным, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 12 ноября, днем потеплеет до +7°, ночью +4°. Облачность переменная, возможны осадки.

В пятницу, 13 ноября, неделя завершится температурой +7° днем и +4° ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

Теплее всего в Киевской области будет в понедельник, вторник, четверг и пятницу, когда дневная температура достигнет +7°, а холоднее всего - в субботу, когда воздух прогреется лишь до +3°. Перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки синоптики прогнозируют трижды - в субботу, 7 ноября, среду, 11 ноября, и четверг, 12 ноября.

В дни с осадками - субботу, среду и четверг - стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулем, ведь дорога может быть скользкой. Поскольку ночная температура в выходные опускается до 0°, жителям области, особенно людям пожилого возраста, стоит одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

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